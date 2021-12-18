台灣3影人 入圍2022美國獨立精神獎

來自台灣的三位影人獲得「獨立影片」的2020年獨立精神獎。（台灣書院）

由洛杉磯非營利組織「獨立影片」(Film Independent) 創立的獨立精神獎（Film Independent Spirit Awards) 2022年入圍 名單公布。 來自台灣劉品均、蘇瑜豪、程安德三人的作品入圍。

台灣製片人劉品均(Pin-Chun Liu)、蘇瑜豪(DavidYu-Hao Su)所監製的《非自願測試》(Test Pattern)入圍最佳首部長片、最佳首部劇本、最佳女主角3項大獎，劉品均並入圍最佳製片獎。

台灣攝影 師程安德 (Ante Cheng) 亦以《藍色海灣》(Blue Bayou) 一片入圍最佳攝影獎；該片今年於坎城影展 首映。程安德2014年以拍攝台灣知名舞者許芳宜的黑白照片《Timeless》獲法國巴黎攝影大賽Prix de la Photographie Paris（簡稱PX3）的「Press」與「Fine Art」二組別首獎。

詳細入圍公告請詳獨立影片官網查詢：https://www.filmindependent.org/press-releases/2022-film-independent-spirit-awards-nominations-announced/。