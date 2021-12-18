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玫瑰花車遊行安全新規：無篝火、無帳篷、無未種疫苗者

記者丁曙／巴沙迪那綜合報導
現場觀看遊行的民眾，不得自帶未經授權的座椅、帳篷、沙發和梯子等，也不得點篝火取暖烤肉。（檔案照，記者丁曙／攝影）
現場觀看遊行的民眾，不得自帶未經授權的座椅、帳篷、沙發和梯子等，也不得點篝火取暖烤肉。（檔案照，記者丁曙／攝影）

2022年元旦玫瑰花車遊行（Rose Parade）僅剩兩週時間，12月16日巴沙迪那市府官員和玫瑰遊行組委員會公布第133屆花車遊行的「三無」安全新規則，「無營火、無帳篷、無未接種疫苗者」，要求所有當地和外州的參加者都須遵從。

由於冠狀病毒大流行肆虐，去年的玫瑰花車遊行活動被取消。2022元旦將恢復以往在科羅拉多大道（Colorado Boulevard）上的花車遊行、以及大學美式足球比賽。但是，為了確保參與者的安全以及預防和控制病毒傳播，政府、警察局、衛生局和組委會製定嚴格的管制措施。

傳統上，幾十萬觀眾會在科羅拉多大道兩側安營紮寨，等候翌日觀賞遊行。巴市警察局長佩雷斯（John Perez）16日表示，警察要求當地民眾和外州遊客們都要輕裝簡行，該區域將有2000名警務和保安人員在大街上巡邏。

佩雷斯說：「希望你們把所有的大物件都留在家裡，現場必須沒有家具、沒有沙發、沒有營(篝)火。所有這些通常必須清理掉的東西。我們鄭重地要求你們，不要將這些東西帶入巴沙迪那。」

巴市消防局長奧古斯丁（Chad Augustin）解釋說，急救人員經常看到除夕和元旦當天的服務電話增加了100%。一些典型的求助電話包括：藥物和酒精過量、體溫過低和其他醫療緊急情況。 然而，一些最麻煩的電話與人們在大街上經常用燃燒的木頭有關。他說，餘燼可能會迅速蔓延到建築物上或讓衣服著火。除了禁止未經授權的作為座位的帳篷、沙發和梯子外，地方官員還將禁止非法生火取暖。

如果他們需要一個地方在一起觀看遊行，組委會建議居民眾可以購買現場一個同步轉播的大螢幕附近看台座位。但是，這些人將被要求提供疫苗接種證明，或在遊行之前的72小時內的COVID 檢測呈陰性證明。

在特定看台上觀看電視的民眾，必須提供接種疫苗或72小時內陰性證明。（檔案照，記者...
在特定看台上觀看電視的民眾，必須提供接種疫苗或72小時內陰性證明。（檔案照，記者丁曙／攝影）
參加玫瑰花車遊行的表演者必須提供接種疫苗或72小時內陰性證明。（檔案照，記者丁曙...
參加玫瑰花車遊行的表演者必須提供接種疫苗或72小時內陰性證明。（檔案照，記者丁曙／攝影）

遊行 警察 疫苗

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