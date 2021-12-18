洛市華埠國泰老人大廈問題多 眾議員調查

美國國會議員吉米．戈麥茲發表講話。 （記者王珂／攝影）

美國國會眾議員戈麥茲（Jimmy Gomez）與洛杉磯市華埠 國泰老人大廈（Cathay Manor Senior Citizen Building）居民和社區代表，12月16日上午11時45分在位於北百老匯街600號的國泰老人大廈庭院舉行記者會，呼籲公寓管理人蔡啟光(Don G. Toy)立刻辭職。

華埠公平發展會（CCED）代表趙汝謙(Phyllis Chiu)指出，戈麥茲辦辦公室將正式介入調查國泰老人大廈所有的問題，以確保事情能得到完全的處理，對於讓低收入 長者住在低於標準的公寓裡，政府感到非常抱歉，但今天的居住條件並不是自然產生的，而是公寓管理人的失職造成的。

據瞭解，這棟承載270個單元共16層的大廈自2021年8月以來問題頻發，包括大廈僅有的兩部電梯全部壞掉，在此期間有兩位老人去世，和兩位老人住院，救護車到達樓下卻沒有辦法及時上到相應樓層；公寓的停車場在約2018年以後不再提供給住戶，管理者稱這是「黃金地段沒有車位」，卻把空置的停車場外包用於營利，導致老人把開了20多年的車賣掉，只能走路去買菜。

不僅如此，在下雨天氣，雨水會倒灌進入大廈裡，由於衛生條件不達標，大廈裡常年出現老鼠等害蟲。另外，廚房無人維修，公寓僅有的一個洗衣房洗衣機壞掉無人維修，導致老人只能手洗衣物，甚至洛杉磯市府給低收入老人發放的食物和其他物品也無法到達老人手中。

華埠公平發展會（CCED）代表黃小妹（Frances Huynh）公布關於大廈的收入數據。國泰老人大廈每個單元租金 1096元，每戶按低收入租戶的收入比例繳納租金，不足部分由政府補貼，根據統計，物業公司每年共收7.5萬美元租金，從政府每年領250萬美元補貼。不僅如此，政府每年會給低收入特殊需求的老人提供資金、食物、生活必需品等支持，但這些東西老人並沒有享受到。

新聞發布會開始之前吉米．戈麥茲與社區代表交談 （記者王珂／攝影）

戈麥茲稱，政府所發放的資金由一個非盈利組織管理，整個大廈並沒有政府監督，而以蔡啟光為首的家族物業公司是唯一掌控資金和物資的人，他是唯一受益的人。政府的錢並沒有被用於補貼低收入老者、發給有需要的人，或者維修公寓設備、或用於改善衛生和居住環境。反而物業公司在維修中處處收費，比如換一個樓下的電子出入卡，要收每個老人50元。

戈麥茲說，「這種情況在美國任何地方都沒有聽說過，屬於被虐待。這是我們政府官員要擔負的責任，目前國會辦公室已積極介入，我們會出面解決問題，針對這件事情對蔡啟光提出指控，在不規則的地方進行控訴和罰款，按照要求對公寓進行維修。如果他在兩個禮拜不做出回應（要麼辭職，要麼維修），那麼州政府的法律團隊就會介入。」