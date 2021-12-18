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積雪量從19%激增為83% 大氣河稍解加州旱象

編譯組／綜合報導
本周的大氣河讓塞拉內華達山脈大量降雪。（取自推特）
本周的大氣河讓塞拉內華達山脈大量降雪。（取自推特）

加州離乾旱結束還早，但本周出現的大氣河（atmospheric river）使加州令人擔心的缺水狀況開始出現變化。數據顯示，在這場大氣河出現前，塞拉山脈的積雪量只有正常時期的19%，在大氣河過後，塞拉山脈的積雪量激增為正常時期的83%。南加州因此獲益不少。

本周的大氣河為南北加州都帶來豐沛雨量，並讓塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）被大雪淹沒。加州各地的降雨量和降雪量都十分驚人，馬連縣的田默派斯山（Mount Tamalpais）降雨高達11吋，柏克萊加大位於蘇打泉（Soda Springs）的塞拉中央山脈積雪實驗室（Central Sierra Snow Lab）測得超過60吋降雪量。

加州水資源局（California Department of Water Resources）乾旱經理瓊斯（Jeanine Jones）說：「這場大氣河涵蓋的地理範圍比10月那場大，這是一場帶來大量積雪的寒冷風暴，並延伸至被雨雪遺忘的南加州，雖然造成道路淹水，但對南加州而言是好現象。這是今年冬季第一場寒冷風暴，增加了積雪量，或者說讓山區開始積雪，因為如果查看這場風暴前的積雪數據，真的沒有多少雪。」

就雨雪量而言，史克利普斯海洋研究院（Scripps Institution of Oceanography）西部氣候與水極端現象中心（Center for Western Weather and Water Extremes）主任拉爾夫（Marty Ralph）稱這場風暴「產量豐富」。

拉爾夫說：「在這場大氣河威力最強、滯留時間也較長的中加州海岸和塞拉山脈地區，降下雨雪超過10吋，這為水資源開創有利前景。塞拉山脈北部在這場風暴，獲得的雪量是年平均降雪量的10%，南加州也受益於這個比預期潮濕的現象，包括聖地牙哥縣在一天內獲得的雨水也高達年平均降雨量的10%，創下當地有史以來最潮濕的日子前1%的紀錄，並已提前讓當季雨水量達到正常水準。」

10月橫掃北加州的大氣河，是本季到目前為止最潮濕的風暴，它發生在一個不常有風暴的時間點。這場大氣河使加州各大水庫水位明顯上升，奧洛維爾湖水庫（Lake Oroville）水位一周內上升了20呎。

加州 風暴 南加

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