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洛縣4華人社區 將畫入第1選區

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
洛縣選區重畫委員會目前定案的洛縣選區分區圖。（陳正治提供）
洛縣選區重畫委員會目前定案的洛縣選區分區圖。（陳正治提供）

美國2020年人口普查調查結果出爐，洛杉磯縣展開重新畫分選區的工作。經過全縣舉行十多次公聽會，敲定14名組成的洛縣選區重畫委員會已決定最終版選區分區圖，東聖蓋博谷華人聚集社區和城市，包括洛縣屬地羅蘭岡（Rowland Heights) 和哈仙達岡（Hacienda Heights），以及鑽石吧市（Diamond Bar）和核桃市（Walnut) ，將會重新畫分至洛縣縣政委員會主席蘇麗絲（Hilda Solis）的第一選區，不再屬於縣政委韓珍妮（Janice Hahn) 的第四選區。

此決議並於12月15日晚最後投票，定案後立即實施。非常關注選區重畫的多位東聖蓋博谷居民，似對重畫委員會的決議相當滿意樂觀以待，他們咸認將擁有眾多華人聚集城市的西聖蓋博谷、東聖蓋博谷列入同一個選區對於華裔是好事，有助於聚集華人力量，選出更有利於華裔社區的代表。

羅蘭岡學區教委陳正治表示，韓珍妮幕僚Lauren Yokomizo近期在羅蘭岡學區會議上報告，洛縣重畫委員會的最終決定，將聖谷東區的華人區匯集在第一選區，這樣一來華人票源比較不會被分散，也符合所謂「避免將某個族裔選票稀釋」重新畫分的意義。他認為這對華人社區是相當合理的分配，未來華人票數將集中，有助於選出對華裔社區最有利的代表。

「華裔至少有機會與其他族裔一搏了」，哈岡華人協會會長方孝偉表示，洛縣從沒有華裔擔任過縣政委員，該決議將華人區聚集，選票也不再分散，也許未來華裔有機會能選上，符合華裔居民利益的華裔代表，更有力地為華人發聲。

最終版本投票通過後將立即生效，這也意味著，羅蘭岡、哈岡、鑽石吧以及核桃市將隸屬在蘇麗絲管轄區。由於羅蘭岡學區內有一半學校隸屬在蘇麗絲管轄範圍，陳正治因此平時與蘇麗絲互動頻繁，他表示，蘇麗絲雖是西裔，但過去參加過不少亞裔活動，常與華裔有接觸，相信她會支持華裔社區，為華裔著想。

根據最終版的洛縣選區畫分地圖，第一選區將涵蓋洛杉磯市以東、波莫那（Pomona) 以西之間的20多個城市。包括洛杉磯市一部分、蒙特利公園市（Monterey Park) 、阿罕布拉市（Alhambra)、羅斯密市（Rosemead) 、聖蓋博市（San Gabriel) 、艾爾蒙地（El Monte)、工業市（City of Industry)、拉朋地（La Puente) 、羅蘭岡、哈岡、鑽石吧以及核桃市、西柯汶那（West Covina)、阿蘇薩（Azusa) 、波莫納等城市。第一選區亞裔族群佔25.59%，列為該選區人口第二名，人口最多的仍為西裔（58.16%）。

圖中標示「4」的原縣政委員韓珍妮第四選區，包括羅蘭岡、哈仙達岡、鑽石吧市、核桃市...
圖中標示「4」的原縣政委員韓珍妮第四選區，包括羅蘭岡、哈仙達岡、鑽石吧市、核桃市等，已畫入縣政委員蘇麗絲的第一選區。(洛縣縣政委員會網頁)
根據最終版的洛縣選區畫分地圖，第一選區將涵蓋洛杉磯市以東、波莫納（Pomona)...
根據最終版的洛縣選區畫分地圖，第一選區將涵蓋洛杉磯市以東、波莫納（Pomona) 以西之間的20多個城市。（陳正治提供）

華裔 華人 洛縣

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