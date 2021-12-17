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加州20大富有城市 南加3地上榜

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
派洛斯福德斯莊是加州排名第六的最富有城市。（unsplash）
派洛斯福德斯莊是加州排名第六的最富有城市。（unsplash）

根據數據媒體公司Stacker的數據報告，每個人的年收入與學歷、性別、族裔、甚至居住地方都息息相關。該數據依據2020年人口普查資料，分析列舉出加州前20名居民最富有的城市，主要是根據2019年的平均五年家庭年收入、至少有3000家的住戶來排名。加州前20個富有城市中，只有三個城市位在南加州，其他都在北加州。

南加州的這三個居民最富有的城市包括聖瑪利諾（San Marino) 、拉肯亞達-弗林楚奇（La Canada Flintridge）、派洛斯福德斯莊（Palos Verdes Estates）。

聖瑪利諾位列第12名，家庭年收入中位數為16萬6607元、家庭年收入超過10萬的住戶占73.4%、家庭年收入低於1萬5000元的住戶占5.9%。聖瑪利諾住戶收入比全美平均水準高出165.1%。

拉肯亞達-弗林楚奇位列第十名，家庭年收入中位數為17萬5788元、家庭年收入超過10萬的住戶占72.0%、家庭年收入低於1萬5000元的住戶占3.2%。拉肯亞達-弗林楚奇住戶收入比全美平均水準高出179.7%。

派洛斯福德斯莊排名第六，家庭年收入中位數為19萬4543元、家庭年收入超過10萬的住戶占72.4%、家庭年收入低於1萬5000元的住戶占6.0%。派洛斯福德斯莊住戶收入比全美平均水準高出209.6%。

根據這份資料顯示，北加州的Hillsborough是居民最富有的城市，家庭年收入中位數高達25萬元以上、家庭年收入超過10萬的住戶占84.8%、家庭年收入低於1萬5000元的住戶僅占1.8%。住戶收入比比全美平均水準高出297.8%。其他上榜的北加州城市包括Los Altos、Saratoga、Cupertino、Menlo Park、Palo Alto、Pleasanton等。

聖瑪利諾位居加州最富有城市第12名。圖為該市漢廷頓圖書館的流芳園。(漢廷頓圖書館...
聖瑪利諾位居加州最富有城市第12名。圖為該市漢廷頓圖書館的流芳園。(漢廷頓圖書館網頁)
聖瑪利諾位居加州最富有城市第12名。圖為該市漢廷頓圖書館的流芳園。(漢廷頓圖書館...
聖瑪利諾位居加州最富有城市第12名。圖為該市漢廷頓圖書館的流芳園。(漢廷頓圖書館網頁)

加州 聖瑪利諾 北加

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