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南加華人春晚敲定 節目海選起跑

記者張宏／羅蘭岡報導
CCTV全球愛華詩歌春晚暨美國華人春節聯歡文藝晚會，16日舉辦記者會。（記者張宏／攝影）
CCTV全球愛華詩歌春晚暨美國華人春節聯歡文藝晚會，16日舉辦記者會。（記者張宏／攝影）

第二屆CCTV全球愛華詩歌春晚暨美國華人春節聯歡文藝晚會，16日宣布本次主題是「共慶新春 圓夢冬奧」；春晚將於明年1月30日晚上6點舉辦實體活動，讓海外華人在現場享受歌舞盛宴。

晚會組委會負責人王愛琳表示，春晚對於南加華人很有意義，過去兩年南加社區都沒有大型活動，華人需要在普天同慶傳統佳節裡有自己的春晚。春晚訂1月30日，主會場設在聖蓋博希爾頓酒店。

她說，將聯合美國當地僑團和海外其他國家華人社團共同聯辦，通過線上線下兩組完全不同節目的形式，向大家展示2022年萬物復甦百廢待興的春天即將來臨，同時春晚海選節目將突破過去春晚的的一貫風格，集美、中、港、台、澳、韓、日等新元素、集聚各民族特色、地域文化和世界多彩文明之美。

加州湖北同鄉總會執行會長趙林表示，這是一場全球性品牌春晚，洛杉磯組委會節目組留出十個海選節目，交由文藝團體負責。從12月16日開始，春節聯歡晚會海選節目部分遴選工作正式啟動，除一些已敲定的節目，節目選拔形式，也給予海外文藝團體追求藝術創新，和更具寬廣多樣的發展空間和演示平台，春晚將有抽獎及現金獎；晚會將觀賞性、藝術性、娛樂性集為一體。

當天出席活動的，有美國洛杉磯華人華僑聯誼會創會主席馬樹榮，美國教授專家聯合會會長林連連、美國大西北總商會會長江風年、洛杉磯時尚傳媒公司總經理郭文斌等人。節目海選聯繫電話626-675-1848，詳情可登錄網站www.ascc.us。

各個社團代表16日聚集一堂，參加記者會。（記者張宏／攝影）
各個社團代表16日聚集一堂，參加記者會。（記者張宏／攝影）
各個社團代表16日聚集一堂，參加記者會。（記者張宏／攝影）
各個社團代表16日聚集一堂，參加記者會。（記者張宏／攝影）
各個社團代表16日聚集一堂，商談舉辦華人春晚事宜。（記者張宏／攝影）
各個社團代表16日聚集一堂，商談舉辦華人春晚事宜。（記者張宏／攝影）

華人 洛杉磯 南加

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