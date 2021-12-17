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稅務理財掌握訣竅 8專家12/18線上開講

記者丁曙／整理報導
主講人之一、女企業家Lucy Liu。
主講人之一、女企業家Lucy Liu。

安心學堂將於18日（周六）美西時間晚上6時，舉辦線上「融資、法律、金融、稅務合作研討會」，不同領域的八位專家將介紹2022年新環境下的企業商業戰略規畫。該活動歡迎讀者先掃碼註冊，才能觀看ZOOM線上講座。

主講人之一、會計師Annie Luo。
主講人之一、會計師Annie Luo。
主講人之一、融資貸款專家Jerry Chen。
主講人之一、融資貸款專家Jerry Chen。

專家之一、會計師Lisa Lu的講題是「創業成功之捷徑：企業融資併購之稅務指南」。她是加州及徳州執業會計師，美國會計師協會會員。

會計師羅斌（Annie Luo）的講題是「CPA不可說的祕密：企業創業省稅大解析」。她擁有廣州中山大學經濟學士和富樂頓州大會計學碩士。

會計師楊光明（Robert Yang）的講題為「Al/Robot及元宇宙自動化時代，如何為企業創建結合稅務法律融資理財配置於一體的有效率服務平台」。他擁有CPA/MBA/EA頭銜，擔任過會計師聯合網合作夥伴 。

女企業家Lucy Liu的講題是「金融科技引爆的創業創新路」。她畢業於上海華東師範大學經濟系對外貿易專業，24歲創立服裝進出口公司並經營十餘年。2021年聯合創立了九鑫財富集團。

銀行家Steven Hung的講題是「向銀行成功申請SBA中小企業貸款及房產貸款的秘訣」。他目前在第一商業銀行（美國）擔任高級副總裁／零售貸款主管，負責住宅抵押貸款部門和SBA貸款。

主講人之一、房地產經紀人Tom Tang。
主講人之一、房地產經紀人Tom Tang。
主講人之一、律師Daniel Fong。
主講人之一、律師Daniel Fong。
主講人之一、銀行家Steven Hung。
主講人之一、銀行家Steven Hung。

律師方見堯（Daniel Fong）的講題是「如何做好企業及家庭的財產保護和繼承規畫」。他是南加州資產規畫律師，同時擁有加州和夏威夷的律師執照。

融資貸款專家Jerry Chen的講題是「企業如何贏得創業免抵押資金及房產投資致富經驗分享」 。他是DE認證承銷商，以及房屋貸款經紀特級培訓師。

房地產經紀人唐冠軍（Tom Tang）的講題是「2022地產走勢預測及房地產投資及稅務優惠」。他是美國房地產經紀人36年，南加州各報地產專欄作家20年。（相關報導見C1）

主講人之一、會計師Robert Yang。
主講人之一、會計師Robert Yang。
該活動歡迎讀者先掃此二維碼註冊加入，才能觀看ZOOM線上講座。
該活動歡迎讀者先掃此二維碼註冊加入，才能觀看ZOOM線上講座。
主講人之一、會計師Lisa Lu。
主講人之一、會計師Lisa Lu。

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