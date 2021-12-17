我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州大錄取將取消SAT 最大四年制大學牽動全美改革

「求戴套還被笑」 2女痛訴遭「慾望城市」大人物性侵

洛城新語／不如印裔 ？華人勿妄自菲薄

洛城新語

推特日前換帥，接棒的CEO是來自印度的第一代移民阿格拉瓦(Parag Agrawal)。近年來，印度裔在科技行業頻頻出任高管，頗有「一統江湖」之勢；相比之下，在美國文化中，同樣被冠以「學霸」頭銜的華裔，似乎被遠遠甩在背後。網絡上，華人職場表現不如印裔的討論與分析很多，但華人真的不如印裔嗎？

放眼矽谷，包括微軟、谷歌母公司字母(Alphabet)、IBM及Adobe等在內的科技公司，目前的掌門人都是印度裔；不僅如此，在公司的中高層管理團隊中，印度裔的占比也相對較高。例如微軟的高管「13太保」中，有四人來自印度；而此前的唯一華裔沈向陽，已於2019年離職。

其實不只是矽谷，印度裔在世界500強公司中擔任CEO的例子也很多。例如百事可樂、聯合利華、史坦普及萬事達等。每次有印裔出任高管，免不了掀起華人職場表現為何不如印裔的討論。總結起來，無非是語言優勢、抱團團結及自信大膽等老生常談的原因。

但正所謂尺有所短寸有所長，印度裔多是守成，而非開創。在美國，除了半死不活的連鎖酒店品牌OYO，很少聽說由印裔開創的「巨型獨角獸」企業；反觀華裔，僅新冠疫情期間，就有遠程會議軟體ZOOM、外賣軟體Doordash及跨境電商ContextLogic等大熱項目四處開花。

在科技行業內，印裔出任高管的公司，多為軟體與服務類。在硬體這類「實業」項目上，則鮮有印裔身影。唯一在硬體企業出任CEO的印裔，是諾基亞的Rajeev Suri，而諾基亞目前在市場中的處境，想必明眼人都很清楚。

而知名的硬體企業。例如電腦顯卡廠商輝達（Nvidia）與超微（AMD），CEO都由華人擔綱，且企業在區塊鏈挖礦熱潮中，估值一路上漲。輝達股價從2021年初的每股130元，到目前已超過300元，公司市值也一度攻破8000億元大關。除了輝達與超微這樣的上市公司外，還有全球最大記憶體產品獨立製造商金士頓這樣的明星私人企業。

能做到世界一流公司的CEO，肯定有過人之處；印裔最優秀的人才，能擔任部分世界500強公司的CEO，的確很了不起。但是，華裔最優秀的人才，創造出許多世界500強公司，且數量上的差距，要遠大於中印裔在美任CEO人數的差距。

綜上所述，許多分析華人職場表現不如印裔，存在邏輯上的錯誤，他們口中華裔「不擅長」的，卻創造出更多的世界500強。印裔做的好的地方值得學習，但華裔不應妄自菲薄，留下華裔在職場中不如印裔的觀念。部分自媒體，更不應該只為流量，寫下「印裔制霸矽谷，華人淪為打工仔」、「印度輸出CEO，中國輸出廉價勞動力」這類聳動標題，帶歪風向。

印度 CEO 華裔

上一則

過生日、慶聖誕、迎新年 鑽石吧長青會250爺奶歡聚一堂

下一則

日料大廚教你在家捲出「經典玉子燒」

延伸閱讀

魏樂唐百年誕辰 矽谷辦展紀念

魏樂唐百年誕辰 矽谷辦展紀念
世說新聞／華女高管備孕期被撞死 家人崩潰求正義

世說新聞／華女高管備孕期被撞死 家人崩潰求正義
輝達收購安謀 美祭反托辣斯

輝達收購安謀 美祭反托辣斯
FTC控壟斷 輝達收購Arm受阻

FTC控壟斷 輝達收購Arm受阻
快看世界／推特新執行長上任後 矽谷印度裔高管勢眾

快看世界／推特新執行長上任後 矽谷印度裔高管勢眾
電視劇摔壞Nokia手機 網嘲：編劇沒經歷那時代

電視劇摔壞Nokia手機 網嘲：編劇沒經歷那時代

熱門新聞

華女劉洋洋車禍遇難，她的同事們設立了眾籌頁面幫助辦理後事。（GoFundMe網頁截圖）

世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管

2021-12-11 21:15
航空公司將經濟艙畫分出多個等級和價格，通過座位間隔、提前登機、選座位等方式來區分經濟艙的服務。（檔案圖）

航空公司經濟艙硬畫分3等級 每項服務都要錢

2021-12-13 02:14
奧運花樣滑冰運動員和長期民主黨活動家關穎珊。(Gettyimages)

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

2021-12-15 17:54
中國遊客赴美日益順暢，不少中國父母最近拿到護照，不過需要填表證明自願去美國或證明美國有直系親屬即可。（檔案圖）

疫情下 中國父母只要有這些理由 赴美不再難

2021-12-12 14:47
華人夫婦一直未接種疫苗，最近先生疑似染疫死亡，太太忙接種疫苗。（聖安東尼奧醫院提供）

南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

2021-12-16 14:29
中國遊客赴美日益順暢，不少中國父母最近拿到護照，不過需要填表證明自願去美國或證明美國有直系親屬即可。（檔案圖）

證明自願到美或有直系親屬 中國赴美探親限制鬆綁

2021-12-13 02:29

超人氣

更多 >
王力宏婚內出軌？網友爆料對象是女團BY2妹妹

王力宏婚內出軌？網友爆料對象是女團BY2妹妹
南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖

禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖
新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班

新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班
曾與梁朝偉傳三角戀 昔日「一線花旦」近照曝光

曾與梁朝偉傳三角戀 昔日「一線花旦」近照曝光