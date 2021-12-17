華美博物館 表揚2021年歷史締造者

華美博物館舉辦「第25屆歷史締造者獎」視像頒獎典禮。（主辦單位提供）

華美博物館 之友會 (FCAM)「第25屆歷史締造者獎」頒獎典禮16日晚以視像方式舉行，從藝術界、學術界和社區中挑選出的獲獎者，言行及成就激勵了其他人。獲獎者將印證頒獎典禮之主題：「團結毅力：攜手奮進」。Artists at Play、郭芝瑞、吳漢章、胡紹基、任霜霜、梅元宇等團體與個人獲獎。

2021年歷史締造者獎包括：Artists at Play (AAP) 獲頒發「劉成威法官遠見獎」，AAP是一家洛杉磯 製作團隊，成立於2011年，支持鼓勵新進美國亞裔 藝術家發展作品。

郭芝瑞 (Esther Louie Henry) 獲頒「領導才能與慈善事業獎」，她一生致力社區服務和照顧家庭。活躍於華埠服務中心、羅省同源會、洛杉磯國際獅子會等團體。郭芝瑞與已故丈夫呂國芳博士 (Dan Louie Jr.) 是華美博物館之友會的創始贊助人。

吳漢章 (James Hong) 通過演出600多部不同類型的電影和電視，成為創造歷史的資深美國華裔演員，他獲頒「呂國芳博士終身成就獎」。吳漢章是美國歷史悠久的亞裔戲劇公司東西劇院 (East West Players) 聯合創始人，最近被選中在好萊塢星光大道上授與一顆明星。他出生於明尼蘇達州明尼阿波利斯市，早年在香港接受教育，從事演藝事業之前曾任洛縣道路工程師。

胡紹基 (Michael Woo) 是前洛杉磯市議員、波莫那加州州立工藝大學環境設計學院退休院長，他獲頒「公民領袖卓越獎」。胡紹基曾當選洛杉磯市議員，成為市議會中第一位亞裔。

任霜霜 (Gigi Yam) 獲頒「國際影響卓越獎」，。她目前擔任南加州香港校友會聯會會長、晨光基金會副會長，她也是亞裔青少年中心、華裔殘障者家長協會的積極支持者。

2021年「主席卓越貢獻獎」獲獎者是梅元宇 (Eugene Moy) ，他熱衷研究公共歷史及保護歷史，活躍於華人歷史學會、華美博物館之友會及其他組織。

頒獎典禮共同主席是李林麗英及李占士；晚會名譽共同主席由劉冰與何欣晏擔任。華美博物館董事暨永合豐董事總經理翁如蘭擔任司儀。更多資訊請見 https://camla.org/historymakers2021。