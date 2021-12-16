海運貨櫃塞船 專家直指供應鏈病灶

美中工商協會會長李世海主持12月7日該會主辦的一場論壇。 （主辦方提供）

自疫情 以來，海運成本一再水漲船高，運費增加了10%以上，也反映美國經濟恢復現狀，有些行業迅速恢復，比如現在好餐館一座難求，出現報復性消費，另如聖誕節去夏威夷的機票也很火爆，但也有一些行業發展依舊緩慢，部分華資業者預估，供應鏈問題在2022年底之前還會持續存在。

Golden Bridge International Inc執行總裁趙津（ Charles Zhao），日前在美中工商協會主辦論壇，分享他多年從事物流行業的經驗。提及疫情期間物流運輸問題十分棘手，原本2000美元一個貨櫃，現在已經漲價到1萬3000至1萬4000美元，最高1萬6000美元，海運從四美元一公斤到現在的14、15美元一公斤，很多貨物價值開始低於運費，出現很多廠商運過來的物品來不及銷售，在罰款的壓力下，索性棄貨不要。

趙津說，現在港口堵塞已到了非常嚴峻的程度，洛杉磯 、長堤港12月6日有超過100艘大船停在港外，如果大家近期去海邊，會發現近海的船少了點，那是因為加州 政府回應居民呼籲，稱受不了貨船長期污染環境，排放污水，所以規定船隻必須停靠在150海哩外，給很多船員造成很多不便。

停留在內海的船隻，有關單位定時給船員送水和新鮮蔬菜，而外海的船隻因為離岸太遠只能在船上等著，在其他碼頭一天一夜能卸完的船在洛杉磯碼頭七至八天是常態，首先是效率低，其次基礎設施落後，最後是卡車短缺；趙津說，恐怕在明年底之前，聖誕季結束時能有所好轉，就算不錯了。

究其原因，碼頭為什麼這麼堵，是因為鐵路沒有辦法把櫃子從碼頭拉走，碼頭裡堆滿了貨物，船來了沒地方卸貨，卡車也不夠用，各個倉庫都是滿的，因為卸完貨的空櫃都堆在倉庫，碼頭也沒有地方接空櫃，就形成了惡性循環。

空櫃無法還回去，車和櫃子的堆存費等，成本隨便都能多出2000美元，不僅是美國線漲價，亞洲線的運費也漲了，物流堵塞造成各方面成本都增加。