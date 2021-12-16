我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山灣區汽車竊案頻傳 車主索性「車廂大開」

多明尼加私人飛機墜毀 9名死者全是美國公民

海運貨櫃塞船 專家直指供應鏈病灶

本報記者／洛杉磯報導
美中工商協會會長李世海主持12月7日該會主辦的一場論壇。 （主辦方提供）
美中工商協會會長李世海主持12月7日該會主辦的一場論壇。 （主辦方提供）

疫情以來，海運成本一再水漲船高，運費增加了10%以上，也反映美國經濟恢復現狀，有些行業迅速恢復，比如現在好餐館一座難求，出現報復性消費，另如聖誕節去夏威夷的機票也很火爆，但也有一些行業發展依舊緩慢，部分華資業者預估，供應鏈問題在2022年底之前還會持續存在。

Golden Bridge International Inc執行總裁趙津（ Charles Zhao），日前在美中工商協會主辦論壇，分享他多年從事物流行業的經驗。提及疫情期間物流運輸問題十分棘手，原本2000美元一個貨櫃，現在已經漲價到1萬3000至1萬4000美元，最高1萬6000美元，海運從四美元一公斤到現在的14、15美元一公斤，很多貨物價值開始低於運費，出現很多廠商運過來的物品來不及銷售，在罰款的壓力下，索性棄貨不要。

趙津說，現在港口堵塞已到了非常嚴峻的程度，洛杉磯、長堤港12月6日有超過100艘大船停在港外，如果大家近期去海邊，會發現近海的船少了點，那是因為加州政府回應居民呼籲，稱受不了貨船長期污染環境，排放污水，所以規定船隻必須停靠在150海哩外，給很多船員造成很多不便。

停留在內海的船隻，有關單位定時給船員送水和新鮮蔬菜，而外海的船隻因為離岸太遠只能在船上等著，在其他碼頭一天一夜能卸完的船在洛杉磯碼頭七至八天是常態，首先是效率低，其次基礎設施落後，最後是卡車短缺；趙津說，恐怕在明年底之前，聖誕季結束時能有所好轉，就算不錯了。

究其原因，碼頭為什麼這麼堵，是因為鐵路沒有辦法把櫃子從碼頭拉走，碼頭裡堆滿了貨物，船來了沒地方卸貨，卡車也不夠用，各個倉庫都是滿的，因為卸完貨的空櫃都堆在倉庫，碼頭也沒有地方接空櫃，就形成了惡性循環。

空櫃無法還回去，車和櫃子的堆存費等，成本隨便都能多出2000美元，不僅是美國線漲價，亞洲線的運費也漲了，物流堵塞造成各方面成本都增加。

Golden Bridge International Inc 的執行總裁（CE...
Golden Bridge International Inc 的執行總裁（CEO ）趙津 。（主辦方提供）

疫情 洛杉磯 加州

上一則

暢小平婚介中心 跨年大型餐舞會

下一則

羅省龍岡親義公所 新任職員就職 趙關遠接主席

延伸閱讀

家用快篩包成節日防疫尖兵 專家告訴你怎麼用

家用快篩包成節日防疫尖兵 專家告訴你怎麼用
專家：投資機器人 明年是黃金期

專家：投資機器人 明年是黃金期
歐美線海運 長約價格暴漲

歐美線海運 長約價格暴漲
加強針難預約 專家建議以檢測做額外保險

加強針難預約 專家建議以檢測做額外保險
華府國建聯誼會學術研討 邀6專家談「與新冠共舞」

華府國建聯誼會學術研討 邀6專家談「與新冠共舞」
塞港改善？洛港執董稱大減 卡車運輸協會CEO：更緊張了

塞港改善？洛港執董稱大減 卡車運輸協會CEO：更緊張了

熱門新聞

華女劉洋洋車禍遇難，她的同事們設立了眾籌頁面幫助辦理後事。（GoFundMe網頁截圖）

世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管

2021-12-11 21:15
航空公司將經濟艙畫分出多個等級和價格，通過座位間隔、提前登機、選座位等方式來區分經濟艙的服務。（檔案圖）

航空公司經濟艙硬畫分3等級 每項服務都要錢

2021-12-13 02:14
中國遊客赴美日益順暢，不少中國父母最近拿到護照，不過需要填表證明自願去美國或證明美國有直系親屬即可。（檔案圖）

疫情下 中國父母只要有這些理由 赴美不再難

2021-12-12 14:47
現金買房要通報，房價受影響？（Pixel）

世說新聞／現金買房要通報 房市慘了？

2021-12-07 21:22
奧運花樣滑冰運動員和長期民主黨活動家關穎珊。(Gettyimages)

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

2021-12-15 17:54
中國遊客赴美日益順暢，不少中國父母最近拿到護照，不過需要填表證明自願去美國或證明美國有直系親屬即可。（檔案圖）

證明自願到美或有直系親屬 中國赴美探親限制鬆綁

2021-12-13 02:29

超人氣

更多 >
幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦
獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪
她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」

她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」
王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保
騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡

騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡