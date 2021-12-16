中國「女俠」李霞世界摔角首秀 大戰洋妞座無虛席

李霞從小有中國武術功底。（記者張宏／攝影）

中國「女俠」大戰洋妞！來自中國重慶的李霞（Xia Li）10日在洛杉磯 舞台上迎來她在世界摔角秀（WWE）的首秀，李霞身穿自己設計的綠色戰袍，頭戴斗笠，在充滿中式風格的背景中，宛如女俠一般的亮相登場，和洋妞展開摔角大戰。這是第一個中國女性踏上WWE的舞台！

影音來源：記者張宏

「美國職業摔角」（ World Wrestling Entertainment, Inc，簡稱WWE，亦譯世界摔角娛樂）10日在洛杉磯史鐵波中心（Staples Center）錄製全國電視節目SmackDown，全場座無虛席，聚集來自各地摔角愛好者。摔角演員每個人出場都很華麗兼具個性，出拳讓表演非常精彩。

演出進行到一半，一陣熟悉的中國音樂響起，只見一個身材嬌小，身穿綠色勁裝頭戴斗笠的中國女性走上舞台，她揮舞著武術刀來了一段中國功夫，之後和幾名黑白洋妞展開車輪大戰。雖然出場只有幾分鐘，但是給觀眾留下深刻印象。這名女性就是WWE簽約的第一個中國女選手李霞。

李霞從小練習武術，先做武術教練教小朋友，後來成為健身 教練，在上海開了一間工作室。2016年WWE去上海選秀，她因為喜歡巨石強森和格鬥就報名參加，她說，她雖然沒有摔角經驗，但是WWE主要考核的是體能及表演和學習能力，她在四天時間裡逐步展示她的態度和能力，最後她成為46個人裡唯一被選中的女性。

如今李霞來美已五年，她說，這五年時間她英語提高很多，也認識很多朋友。她現住奧蘭多，每周會去不同的城市參加節目，周末她會在家做川菜招待來自世界各地的同事和朋友，還有四條雪納瑞陪伴。她很滿意現在的工作狀態，未來目標是成為第一個來自中國的女性，在WWE拿到冠軍。

她說，在WWE每個人都有自己的角色和技能故事，她是作為「守護者」(The Protector)代表正義，為那些被欺壓、被剝奪權力的人捍衛到底。她希望引進更多中國元素，讓大家看到不一樣的中國選手和文化形式。所以她精心設計了出場的造型衣服和音樂，還有招牌動作。做一名女俠是她從小到大的夢想，因為她的名字有一個「Xia」字，她的同學朋友都以「女俠」稱呼她。她以前也做過行俠仗義鋤強扶弱的事情，比如阻止搶劫小偷，因此舞台角色的故事也是她真實故事。

從小的武術訓練，加上每天四五個小時的訓練，讓李霞充滿著肌肉的健美感。她說，她很強也很專業，WWE是一個融合娛樂和體育的項目，很多人擔心她會不會在表演中受傷，其實WWE有專業醫護人員，所以她很安心。她希望有更多的華人 觀眾因為她能喜歡上這個項目，下次表演能有更多華人為她打氣加油。