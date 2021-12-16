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中國「女俠」李霞世界摔角首秀 大戰洋妞座無虛席

記者張宏／洛杉磯報導
李霞從小有中國武術功底。（記者張宏／攝影）
李霞從小有中國武術功底。（記者張宏／攝影）

中國「女俠」大戰洋妞！來自中國重慶的李霞（Xia Li）10日在洛杉磯舞台上迎來她在世界摔角秀（WWE）的首秀，李霞身穿自己設計的綠色戰袍，頭戴斗笠，在充滿中式風格的背景中，宛如女俠一般的亮相登場，和洋妞展開摔角大戰。這是第一個中國女性踏上WWE的舞台！

影音來源：記者張宏

「美國職業摔角」（ World Wrestling Entertainment, Inc，簡稱WWE，亦譯世界摔角娛樂）10日在洛杉磯史鐵波中心（Staples Center）錄製全國電視節目SmackDown，全場座無虛席，聚集來自各地摔角愛好者。摔角演員每個人出場都很華麗兼具個性，出拳讓表演非常精彩。

演出進行到一半，一陣熟悉的中國音樂響起，只見一個身材嬌小，身穿綠色勁裝頭戴斗笠的中國女性走上舞台，她揮舞著武術刀來了一段中國功夫，之後和幾名黑白洋妞展開車輪大戰。雖然出場只有幾分鐘，但是給觀眾留下深刻印象。這名女性就是WWE簽約的第一個中國女選手李霞。

李霞從小練習武術，先做武術教練教小朋友，後來成為健身教練，在上海開了一間工作室。2016年WWE去上海選秀，她因為喜歡巨石強森和格鬥就報名參加，她說，她雖然沒有摔角經驗，但是WWE主要考核的是體能及表演和學習能力，她在四天時間裡逐步展示她的態度和能力，最後她成為46個人裡唯一被選中的女性。

如今李霞來美已五年，她說，這五年時間她英語提高很多，也認識很多朋友。她現住奧蘭多，每周會去不同的城市參加節目，周末她會在家做川菜招待來自世界各地的同事和朋友，還有四條雪納瑞陪伴。她很滿意現在的工作狀態，未來目標是成為第一個來自中國的女性，在WWE拿到冠軍。

她說，在WWE每個人都有自己的角色和技能故事，她是作為「守護者」(The Protector)代表正義，為那些被欺壓、被剝奪權力的人捍衛到底。她希望引進更多中國元素，讓大家看到不一樣的中國選手和文化形式。所以她精心設計了出場的造型衣服和音樂，還有招牌動作。做一名女俠是她從小到大的夢想，因為她的名字有一個「Xia」字，她的同學朋友都以「女俠」稱呼她。她以前也做過行俠仗義鋤強扶弱的事情，比如阻止搶劫小偷，因此舞台角色的故事也是她真實故事。

從小的武術訓練，加上每天四五個小時的訓練，讓李霞充滿著肌肉的健美感。她說，她很強也很專業，WWE是一個融合娛樂和體育的項目，很多人擔心她會不會在表演中受傷，其實WWE有專業醫護人員，所以她很安心。她希望有更多的華人觀眾因為她能喜歡上這個項目，下次表演能有更多華人為她打氣加油。

來自四面八方的觀眾來看世界摔角秀。（記者張宏／攝影）
來自四面八方的觀眾來看世界摔角秀。（記者張宏／攝影）
「美國職業摔角」（ World Wrestling Entertainment,...
「美國職業摔角」（ World Wrestling Entertainment, Inc，簡稱WWE，亦譯世界摔角娛樂）10日在洛杉磯的史鐵波中心（Staples Center）錄製全國電視節目SmackDown。（記者張宏／攝影）
中國「女俠」大戰洋妞，來自中國重慶的李霞（Xia Li），12月10日在洛杉磯的...
中國「女俠」大戰洋妞，來自中國重慶的李霞（Xia Li），12月10日在洛杉磯的舞台上迎來她在世界摔角秀（WWE）的首秀。（WWE提供）
大家看得津津有味。（記者張宏／攝影）
大家看得津津有味。（記者張宏／攝影）
「美國職業摔角」（ World Wrestling Entertainment,...
「美國職業摔角」（ World Wrestling Entertainment, Inc，簡稱WWE，亦譯世界摔角娛樂）10日在洛杉磯的史鐵波中心（Staples Center）錄製全國電視節目SmackDown。（記者張宏／攝影）
中國「女俠」大戰洋妞，來自中國重慶的李霞（Xia Li），12月10日在洛杉磯的...
中國「女俠」大戰洋妞，來自中國重慶的李霞（Xia Li），12月10日在洛杉磯的舞台上迎來她在世界摔跤秀（WWE）首秀。（記者張宏／攝影）
李霞以中國元素亮相。（記者張宏／攝影）
李霞以中國元素亮相。（記者張宏／攝影）
首次亮相的衣服是李霞自己設計的。（記者張宏／攝影）
首次亮相的衣服是李霞自己設計的。（記者張宏／攝影）
中國「女俠」大戰洋妞，來自中國重慶的李霞（Xia Li）12月10日在洛杉磯的舞...
中國「女俠」大戰洋妞，來自中國重慶的李霞（Xia Li）12月10日在洛杉磯的舞台上迎來她在世界摔跤秀（WWE）的首秀。（WWE提供）

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