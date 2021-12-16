治安變差 洛市警力、預算砍了又增 議員補助加班費

洛杉磯市在大砍警察經費和人力後，LAPD這個年度要招聘750人，預算也增加到17.6億元。(洛市警局網頁)

因為佛洛伊德遭警虐殺事件，造成洛杉磯 市警局（LAPD）預算 被大砍1億5000萬元，警力也由1萬多人減到只剩9500人。但隨著洛市時尚區梅爾羅斯大道（Melrose Avenue）附近快閃砸搶不斷發生，洛市議會終於發現治安苗頭不對，除了強力要求洛市警局擴編，還願意自掏腰包補助警察 加班值勤，維護精華地帶安全。

全美各地方城市先前大刪警局預算、裁減警方，但現在風向正在改變。

辭退人員容易，再招新人卻困難重重，原因在執法人員必須經過身家調查，但是LAPD負責新人審查的人事室卻面臨嚴重缺員問題。LAPD局長摩爾（Michel Moore）上周向警政委員會報告時還強調，已經再度「出借」十名員警到人事室，總數已達34人，街頭見警率降低在所難免。

市議會雖然已經批准，LAPD本年度預算增加至17億6000萬元，執法員警也增加為9700人，但人事室發言人Bruce Whidden告訴洛杉磯時報，因為包括今年離退人員缺額要補，LAPD這個年度要招聘750人才能達到目標，這是新冠疫情前每一年度的150%。市長賈西提（Eric Garcetti）幕僚回應，市長的目標是盡力提供LAPD所需的資源，以期保護洛市的安全。

面對LAPD預算被砍、人力不足，市議員可是方法百出。選區包括梅爾羅斯大道的柯瑞茲（Paul Koretz）除了向當地威榭爾分局提供3萬元加班津貼，還有西洛杉磯分局3萬元、West Valley與Pacific分局各1萬元加班津貼。克雷科里安（Paul Krekorian）則是施壓，強調9700人不是「建議」，而是「命令」，LAPD顯然已經抗命，不過他還是為自己選區出了15萬元加班津貼。其他議員也有類似舉動，這些經費都是來自他們自己可以運用的基金，多數基金都是在LAPD預算被大砍後成立的。

打算競選洛市市長的布斯凱諾（Joe Buscaino）動作更大，抨擊市議會去年度大砍預算的作法根本是媚俗，砍了預算後半年，凶殺案就開始大增，包括他選區上周遇害的12歲孩童，洛市犯罪猖獗已成為全美笑柄。相對於其他議員的自掏腰包，布斯凱諾的做法則是，第15選區的130萬元警局預算必須專款專用，增加步行巡邏人力、防止殘暴凶殺再度發生。