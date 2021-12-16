羅省龍岡親義公所 新任職員就職 趙關遠接主席

羅省龍岡親義公所舉行2022年職員就職典禮，喜氣洋洋。（羅省龍岡親義公所提供）

由劉關張趙四姓宗親組成的羅省龍岡親義公所，12日舉行2022年新任職員就職典禮。駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處處長黃敏境監交，趙關遠從卸任主席張鵬輝手中接過印信，成為新一屆主席。趙關遠表示，過去兩年疫情 影響會務，他會跟隨前輩步伐，致力服務宗親僑社。

龍岡親義公所遵循古禮祭祖，全體會員及嘉賓向四姓先祖上香致敬。卸任主席張鵬輝恭讀先祖遺訓：「勉之勉之，莫以惡小而為之，莫以善小而不為；惟德惟賢，可以服人。」

羅省龍岡親義公所2022年職員包括：主席趙關遠、副主席劉文新、關華正、張展 鵬；監察長劉榮；名義軒主任張國斌、副主任為劉志成、關宗來、趙健鈞；婦女部主任張慧芳、副主任劉文新夫人、關質聰夫人、趙美嫦。

黃敏境感謝龍岡親義公所在今年經文處雙十國慶餐會上精彩的舞獅演出，將過去一年多來疫情陰霾一掃而去。他表示，從「名義軒」醒獅團成立，可看出羅省龍岡親義公所培養後輩不遺餘力。他期盼龍岡親義公所繼續將傳統延續下去，讓後人瞭解「忠義仁勇」真正意涵，在美國社會站穩腳步。

當天與會到賀的嘉賓尚有駐洛杉磯台北經文處組長葉立傑`洛僑中心副主鄭心茹，中華會館四首長廖美華、李金生、鄺松齡、蔡惠玲，顧問馬樹榮、伍尚齊、梁永泰、黃鍾艷珍；李氏公所元老李秀湛、主席李健民、保安堂主席劉國賜，岡州會館主席勞尊佑等。