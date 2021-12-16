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9癌患將登希望之城玫瑰花車 分享戰勝癌症過程

【洛杉磯訊】
參加2022元旦遊行的City of Hope玫瑰花車「希望與夢想的花園」。（Phoenix Decorating Company）
參加2022元旦遊行的City of Hope玫瑰花車「希望與夢想的花園」。（Phoenix Decorating Company）

2022年元月1日巴沙迪那花車遊行，「希望之城」（City of Hope）打造一輛「希望與夢想的花園」（Garden of Hopes and Dreams）的玫瑰花車，九位癌症倖存者分享其堅定的信念、不撓的精神，以及世界知名的癌症研究與治療機構「希望之城」 ，如何以愛心治療惡疾、拯救生命的故事。

「希望之城」花車蘊含了本屆遊行主題：「夢想．信念．成就」。醫護人員將與癌症患者搭乘花車同行，他們的毅力、決心和樂觀，在戰勝癌症過程中發揮重要作用。

該輛花車由鳯凰裝飾公司建造，花車長50呎、高近17呎，以栩栩如生的蝴蝶為特色，象徵著希望和轉變。點睛之筆是以妙趣的蘑菇描繪劫後再生景象，隱喻患者們和醫護團隊與癌症的持續抗爭。

來自中國新疆的李元（Michelle Li），三年前曾經被其他地方的醫師診斷為腸胃炎，給她開了咳嗽藥和抗生素。2018年8月1日李元因病重去看急診，這才被確診患有晚期肺癌，但已擴散到全身，肝臟和腎臟正在衰竭。李元與丈夫Jay陳選擇了希望之城，Kaplan腫瘤醫學部主任 Ravi Salgia診斷出她罹患了第四期非小細胞肺癌。Jay陳說：「在第一次預約當天，City of Hope就能夠確定我妻子的腫瘤已轉移大腦。」李元和Jay陳將他們的抗癌歷程與社區分享，並已介紹了幾十位朋友和家人到 City of Hope。李元說：「一個好醫師真的會帶來完全不同的結果」。

來自中國新疆的肺癌倖存者李元。（City of Hope）
來自中國新疆的肺癌倖存者李元。（City of Hope）

洛杉磯的Sandy Shapiro是單親母親和紀錄片製作人，面對令所有人都可能不知所措的醫療狀況：乳腺癌診斷、雙乳切除術、隨後又患急性骨髓性白血病，需進行幹細胞移植的衝擊、移植物抗宿主病，以及由COVID-19引起肺炎，雪上加霜。但她現在已經克服了種種磨難，並有信心好好地生活下去。

福斯11台Good Day LA」娛樂主播Amanda Salas ，經歷了神秘的體重下降，不明原因的瘙癢和面部腫脹。經過四次誤診後，某醫院的腫瘤科醫師，在她的心臟和肺部之間發現一個葡萄柚般大小的腫瘤，並診斷她患有一種罕見的非霍奇金氏淋巴瘤，即縱隔大B細胞淋巴瘤。那位醫師對她說：「你去City of Hope 是最好的安排。」

City of Hope的血液腫瘤學家Alex Herrera對Salas進行為期一週的密集化療。她在希望之城度過頭五天，然後帶著每小時注射一小劑量的化療腰包回家。作為公眾人物，Salas在社交媒體上分享她的抗癌歷程，為淋巴瘤研究和治療舉辦籌款活動（包括為白血病與淋巴瘤協會），提高對這種疾病的意識，並通過她的新聞報導讓大眾了解癌症。她經常提醒大家，捐血對拯救生命的重要性 ，特別是現在全國血液短缺。

City of Hope往年的玫瑰花車曾獲前任主席獎。（City of Hope...
City of Hope往年的玫瑰花車曾獲前任主席獎。（City of Hope）

癌症 腫瘤 遊行

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