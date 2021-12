9癌患將登希望之城玫瑰花車 分享戰勝癌症過程

參加2022元旦遊行的City of Hope玫瑰花車「希望與夢想的花園」。(Phoenix Decorating Company)

2022年元月1日巴沙迪那花車遊行 ,「希望之城」(City of Hope)打造一輛「希望與夢想的花園」(Garden of Hopes and Dreams)的玫瑰花車,九位癌症 倖存者分享其堅定的信念、不撓的精神,以及世界知名的癌症研究與治療機構「希望之城」 ,如何以愛心治療惡疾、拯救生命的故事。

「希望之城」花車蘊含了本屆遊行主題:「夢想.信念.成就」。醫護人員將與癌症患者搭乘花車同行,他們的毅力、決心和樂觀,在戰勝癌症過程中發揮重要作用。

該輛花車由鳯凰裝飾公司建造,花車長50呎、高近17呎,以栩栩如生的蝴蝶為特色,象徵著希望和轉變。點睛之筆是以妙趣的蘑菇描繪劫後再生景象,隱喻患者們和醫護團隊與癌症的持續抗爭。

來自中國新疆的李元(Michelle Li),三年前曾經被其他地方的醫師診斷為腸胃炎,給她開了咳嗽藥和抗生素。2018年8月1日李元因病重去看急診,這才被確診患有晚期肺癌,但已擴散到全身,肝臟和腎臟正在衰竭。李元與丈夫Jay陳選擇了希望之城,Kaplan腫瘤 醫學部主任 Ravi Salgia診斷出她罹患了第四期非小細胞肺癌。Jay陳說:「在第一次預約當天,City of Hope就能夠確定我妻子的腫瘤已轉移大腦。」李元和Jay陳將他們的抗癌歷程與社區分享,並已介紹了幾十位朋友和家人到 City of Hope。李元說:「一個好醫師真的會帶來完全不同的結果」。 來自中國新疆的肺癌倖存者李元。(City of Hope)

洛杉磯的Sandy Shapiro是單親母親和紀錄片製作人,面對令所有人都可能不知所措的醫療狀況:乳腺癌診斷、雙乳切除術、隨後又患急性骨髓性白血病,需進行幹細胞移植的衝擊、移植物抗宿主病,以及由COVID-19引起肺炎,雪上加霜。但她現在已經克服了種種磨難,並有信心好好地生活下去。

福斯11台Good Day LA」娛樂主播Amanda Salas ,經歷了神秘的體重下降,不明原因的瘙癢和面部腫脹。經過四次誤診後,某醫院的腫瘤科醫師,在她的心臟和肺部之間發現一個葡萄柚般大小的腫瘤,並診斷她患有一種罕見的非霍奇金氏淋巴瘤,即縱隔大B細胞淋巴瘤。那位醫師對她說:「你去City of Hope 是最好的安排。」

City of Hope的血液腫瘤學家Alex Herrera對Salas進行為期一週的密集化療。她在希望之城度過頭五天,然後帶著每小時注射一小劑量的化療腰包回家。作為公眾人物,Salas在社交媒體上分享她的抗癌歷程,為淋巴瘤研究和治療舉辦籌款活動(包括為白血病與淋巴瘤協會),提高對這種疾病的意識,並通過她的新聞報導讓大眾了解癌症。她經常提醒大家,捐血對拯救生命的重要性 ,特別是現在全國血液短缺。