憂副作用和疫苗反應大 有華人不想打第三針

雖然政府批准打疫苗第三針已有時日，但是也有華人尤其是中青年卻對接種第三針的興趣缺缺，大家主要擔心疫苗反應大和副作用。（檔案圖）

雖然政府批准打疫苗 第三針已有時日，但也有華人 尤其是中青年，卻對接種第三針興趣缺缺，大家主要擔心疫苗反應大和副作用，也有人認為病毒不斷變異，打疫苗會沒完沒了。

華人陳先生表示，他不想打第三針，因為打了還是可能會染疫，第三針也不能防止新冠變種病株Omicron 的傳染，要是只打了一個也沒什麼，打了一針副作用還很大，那就累了。尤其目前還不清楚長期的副作用，如果未來人們因為這些疫苗變異，後悔就來不及了。目前疫苗的唯一作用說是防重症，但他這個年齡段，病毒和流感一個數量級，所以第三針比雞肋都不如，政府幹嘛還一天到晚強推。

有人則是對疫苗表示失望，所以拒打第三針。華人黃女士說，她和老公現在都沒計畫打第三針，兒子也一針沒打。不是說Omicron疫苗要隔幾個月才出來，現在打防哪個變種？她對疫苗有點失望，覺得今年好歹有疫苗，結果死的人說是比去年多。

有人認為長期免疫靠記憶細胞不靠抗體，打了兩針記憶細胞已經有了，傳染上就是輕症，重症風險很低。政府強推第三針，很大程度上是因為政府害怕數字不好看，推第三針更多的是政治考量。科學家也很奇怪，說疫苗有效性的時候就拿抗體數據做證據，一到強制疫苗的時候，就說抗體高說明不了什麼，所有人必須打第三針。

有不少女性擔心第三針的副作用。華人李小姐說，她前兩針滿懷期待打的，結果第二針發燒攝氏40度燒了兩天，經期也變得不正常，出血量很大，最近才好了一點。看網上很多女性因為疫苗經期不正常的，還有人免疫系統被破壞，變得很容易感冒，種種原因導致她不想打第三針。

還有人仍在觀望，華人Julis林表示，她打疫苗症狀不嚴重，但還在觀望，除非有什麼強大變異株出來，且疫苗有效，否則就打算依賴體內的記憶細胞，沒有抗體了免疫力也還是在的，只不過反應沒有直接抗體迅速。

當然也有人因為要出去旅行或開年會不得不打第三針。華人劉女士表示，她打針主要動力是因為聖誕節要出門旅行，且過完年公司會有培訓，需要在旅館住幾個晚上，再加上鬧出個這麼厲害的變種，想想還是預約了第三針。