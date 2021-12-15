向幽靈槍業者提告 加州州長研擬新法令

紐森宣布州府研擬法令，讓民眾方便對販賣攻擊性來福步槍，或自行組裝的幽靈槍商人提出控訴。(美聯社)

德州 採取引發爭議的限制墮胎 政令，引發加州州長紐森 控制槍械的靈感。紐森宣布，州府目前研擬法令，讓民眾方便對販賣攻擊性來福步槍，或自行組裝的幽靈槍(ghost gun)商人提出控訴。

州府在紐森指示下，目前正研擬政令，讓民眾能對銷售攻擊性槍械或組裝幽靈槍零件者，提供至少1萬元賠償金，另外亦可要求被告繳付法律訴訟費。

紐森表示，聯邦最高法院將攻擊性武器比喻為瑞士軍刀。如果州府能自行研發保護當地法令，不受聯邦政府影響，加州政府應當利用這種特性來保護民眾性命。他說，德州也使用這種州府權力，可是卻用之於危害婦女性命。

德州議會通過法令，禁止婦女對已出現心跳的胎兒進行墮胎。一般情況下，懷孕六個星期的胎兒將會出現心跳。法令通過後，引起多方爭議。一般預料，紐森模仿德州，運用州府權限通過的政令亦將引起爭議。德州亦允許民眾對墮胎醫療單位提出控訴，結果造成無數德州婦女前往外地尋求墮胎服務。

拜登總統認為，德州限制墮胎法令最危險的地方是形成一種「義警監督系統」(vigilante system) ，鼓勵民眾監督婦女墮胎問題。

聯邦最高法院10日通過德州限制墮胎法令。紐森政府於是採取同樣方式來限制攻擊性槍械。

紐森稱，聯邦最高法院讓德州民眾自行對墮胎提出控訴，如果有這個先例，那加州應當可以讓加州人對販賣攻擊性武器或幽靈槍人士提出法律控訴。

AR-15 來福步槍禁止於加州銷售，然而民眾可以在外州採購這種槍械。2019年兇徒於吉爾洛大蒜節中，使用一把AR-15來福步槍掃射，殺害三名遊客。今年5月聖荷西交通局輕軌車站大屠殺中，兇手也是使用非法大容量槍匣行兇，造成九人喪生大悲劇。

倡導憲法第二條修正案者引用法律條文，對抗地方政府限制槍械。根據加州民調，一般民眾普遍贊成槍械管制。

專家認為紐森預期他準備推出的政令將引發爭議，並將會被送往聯邦最高法院裁決。

在前總統川普任命推動之下，聯邦最高法院保守色彩日益明顯。自由派人士擔心在保守的聯邦法院主導之下，許多聯邦與州府的法令如墮胎合法、環保、LGBT 同志運動權利均將遭排除。

紐森表示，如果達成將殺害人命的武器從社區移除，最有效的方法是由民眾自行提出控訴，何樂而不為？