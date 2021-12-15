台灣房地合一 境外人稅重須留意 持有超過兩年35%

台美2021歲末稅務法律暨理財論壇將匯集美國和台灣兩地的稅務、法律和財務等多方面的專家同台演講，為兩地僑民稅務理財及其相關法律答疑解惑。

台灣會計師公會國際服務委員會副主任委員朱光輝會計師表示，台灣最快將於2023年實施有關受控外國企業的所得稅規定，對於多數往來台、美兩地的台灣僑民而言，只要仍具有台灣戶籍或在一年中在台居留合計滿183天，持有離岸公司或低稅負國家或地區之公司產生的所得，都有可能受到此規定影響，而須繳納台灣的個人綜合所得稅。因此在未來的一年中提早做好各項資產安排及租稅規劃，至關重要。

台灣會計師公會國際服務委員會顧問偕德彰會計師表示，近十年來國際反避稅的措施接連提出，2011年美國提出肥咖條款，2013年OECD提出全球CRS金融資產資訊交換平台，2015年又發生巴拿馬文件事件重創免稅天堂公司的形象， 2017年歐盟 也針對免稅天堂的公司發佈了稅務不合作清單，2018年起亞太洗錢防制組織(APG)對41個會員國實施洗錢防制評鑒，2019年歐盟更針對免稅天堂公司要求實施經濟實質法案。

以上這些國際反避稅機制，導致未來高資產華人 要安排財富傳承時會面臨更多困境，這體現在隱藏境外的金融資產，將透過機制會被交換回自己的國家，銀行及金融機構對於開戶及交易都要做嚴格審查，異常的情況更是要通報各國的主管機關，這也會使稅務更透明化。未來的財富傳承將面臨更多的困難及稅負成本，所以高資產華人畢生當中應該多認識一些會計師，在做財富傳承規劃時與會計師多做討論，讓財富傳承安排都能都能合法合規，才是最明智的決定。

台灣省會計師公會輔導理事長黃協興會計師認爲，舉凡移居海外的僑民於財產有繼承或贈與行為發生時，需特別注意死亡人(被繼承人)或贈與人是否有經常居住中華民國 境內或境外，究其原因為兩者身份之判別，將影響遺產及贈與稅的課徵範圍，與遺產稅扣除額的適用多寡，故判斷是否經常居住於中華民國境內，於遺贈稅法很重要。

另房地合一已於今年7月1日上路，不論是境外個人或是境外營利事業，皆已較修法前(房地合一1.0)稅務負擔大幅加重，房地合一2.0只要被判定為境外者，依持有期間兩年內課45%，超過兩年不論多久皆為35%；此外，本次修法亦擴大將營利事業資產主要由境內房地構成之股權轉讓納入課稅範圍，過往透過股票傳承房地的情形也將被課與重稅。本次線上演講期望藉由介紹遺產與贈與稅法、房地合一修法重點、繼承與贈與相關解釋函令豁免適用等，以便納稅義務人對房地合一與遺贈問題的連結有一定的了解。