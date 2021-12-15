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中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

美台稅務新動態 兩地會計師周末同時線上解讀

【洛杉磯訊】
台美2021歲末稅務法律既理財論壇，12月18日將在美國和台灣同時登場，為兩地台美人總結2021的稅務法律，解讀2022年最新稅務動態。
台美2021歲末稅務法律既理財論壇，12月18日將在美國和台灣同時登場，為兩地台美人總結2021的稅務法律，解讀2022年最新稅務動態。

由北美華人會計師協會、聯邦國稅局、洛杉磯華僑文教服務中心、橙縣華僑文教服務中心、中華民國會計師公會全聯會，與台灣省、台北市、高雄市暨台中市會計師公會聯合主辦的「台美2021歲末稅務法律暨理財論壇」線上演講會，12月18日（周六）將在美國和台灣同時登場，為兩地台美人總結2021的稅務法律，解讀2022年最新稅務動態。世界日報和華興保險協辦這項活動。

本次論壇由北美華人會計師協會創會會長林清吉會計師，和台灣省會計師公會兩岸及國際服務委員會主任委員廖格緻會計師，歷經三個月的精心策劃。林清吉表示，疫情持續20個月，美台兩地僑民往來不易，因此特別策劃兩邊合辦活動，希望讓僑民不返台或回美，也可知道兩邊的第一手稅務信息，妥善處理和安排自己的稅務和理財。

林清吉表示，此次論壇邀請到多位嘉賓，包括駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長、聯邦國稅局全美總督導Derek Ganter、聯邦眾議員金映玉、北美華人會計師協會會長張青會計師、台灣立法院總召柯建銘立委、中華民國會計師公會全聯會理事長、國策顧問黃奕睿，及台灣省、台北市、高雄市和台中市四個會計師公會的理事長。

論壇的11場演講包括：華興保險總裁張國興主講「美國真是個好地方」、誠德律師事務所合夥人賴威寧律師主講「加州雇主年度審核」、台灣省會計師公會輔導理事長黃協興會計師主講「台灣遺產及贈與稅概念及不動產新稅制的連結」、北美華人會計師協會前會長梁俊鎧會計師主講「美國國際稅務面面觀」、台北市美國信託傳承協會理事長呂旭明會計師主講「大陸、台灣資產國際化，與進入美國保險信託或家族信託的永續傳承」、台灣會計師公會國際服務委員會副主任委員朱光輝會計師主講「台灣個人綜合所得稅再進化-個人CFC簡介及實務解析」、佳信貸款合夥人張乃元主講「美國基建案通過，利息會漲或跌呢？」崧峰律師事務所所長王崧峰律師主講「智慧財產權網路攻防戰，如何把智慧財產權活用成矛與盾」、台灣會計師公會國際服務委員會顧問偕德彰會計師主講「高資產華人財富傳承稅務規劃策略」、美國國稅局納稅人辯護服務處(TAS)經理張紘主講「IRS TAS的簡介及功能」、北美華人會計師協會副監事長施啓祥會計師與林清吉聯合主講「共同均富的美國稅制，紓困與查稅」。

論壇時間：美西時間12月18日，下午4時30分至晚間10時；台灣時間12月19日，上午8時30分至下午2時，ZOOM會議連結 / https://bit.ly/SACPAA12182021；YOUTUBE連結https://bit.ly/SACPAA12182021YTLIVE；臉書連結https://www.facebook.com/chinesecpa.org。

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