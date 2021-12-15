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南加香港商會青年會慶周年 暢談粵港澳大灣區商機

【亞凱迪亞市訊】
南加州香港商會青年商會周年誌慶舞獅表演登場。(南加州香港商會)
南加州香港商會青年商會周年誌慶舞獅表演登場。(南加州香港商會)

加州香港商會(Hong Kong Association of Southern California)旗下的青年商會(Young Executive Club) 慶祝成立一周年， 9日於亞凱廸亞市舉行晚會，逾百政商領袖及會員嘉賓出席，港府官員暢談粵港澳大灣區商機，亞凱廸亞市長戴守真（Sho Tay）到會祝賀。

南加州香港商會青年商會周年誌慶暢談粵港澳大灣區商機。(南加州香港商會)
南加州香港商會青年商會周年誌慶暢談粵港澳大灣區商機。(南加州香港商會)

青年商會主席吳家裕（Derek Ng）簡要回顧分會過去一年的活動，並感謝贊助商、新會員、青年商會分會領袖、香港商會會長，以及眾位理事支持，促進分會迅速發展，所辦活動赢得環球香港商會聯會 (Federation of Hong Kong Business Associations Worldwide)主辦的青年發展獎，為南加州香港商會在聯會主辦的獎項上增添了第12面獎牌 。

晚會亮點是香港駐三藩市經濟貿易辦事處長曾舜雯(Jacko Tsang)，和香港貿易發展局洛杉磯代表黃沛芝(Tiffany Wong)的互動對談，她們當面與嘉賓們暢談粵港澳大灣區 (Greater Bay Area) 的商機、位置優勢及市場潛力，鼓勵商界掌握發展合作機遇。

當晚活動同時與志願機構Upward Bound Study Center 合作，現場募捐的獎券收益，將捐贈給該機構用於幫助聖蓋博區新移民教育。

香港 加州 灣區

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