周本立就任高院法官 49區眾議員補選2月15日初選

周本立就任洛杉磯高院法官宣誓儀式，（左起）藍登、周本立妻子蔡琪君、周本立、趙美心。（周本立辦公室）

加州 州長紐森日前宣布法官的替補任命，前加州第49選區眾議員周本立 （Ed Chau）已於日前宣誓就任洛杉磯縣高等法院法官，他的空缺將透過特別選舉完成遞補。目前已有包括華裔 在內的多位候選人爭取該席位，該項特別選舉訂2月15日初選，4月19日決選。

周本立是填補退休法官佩里 ( Robert J. Perry)空出的職位，並因法院事務繁忙提前就任為法官。周本立空出的席位，部分華人民選官員已宣佈要參選其席位，包括洛杉磯社區學院學區理事方樹強（Mike Fong）、聖蓋博市議員卜君毅(Jason Pu)、服務僱員國際工會組織者Frank Torres。目前方樹強已經得到周本立和前州眾議員伍國慶的支持。

選區居民、共和黨員陳祥寧表示，他得知有一些華裔參選周本立的空缺，他很期待更多華人在政治和立法中能多發聲，共同保護華裔社區的安全。他對周本立被任命為法官也表示很高興，是華裔的巨大榮耀。陳祥寧擔任天普分局義警多年，深知有一個能瞭解華裔社區情況法官的重要性。「未來我可能有很多案件在他的法庭上，不管是原告或被告一方是華裔，有一個華裔法官來傾聽華人的聲音，瞭解亞裔社區的特殊情況，都能體現出對華裔的重視。」

參選周本立席位的卜君毅出生於亞凱迪亞市，他表示如果當選會讓住房變得負擔得起和無障礙，希望能讓加州能提供高質量、負擔得起的醫療保健和心理健康服務。方樹強則希望，讓更多學生在洛杉磯九所社區學院接受教育、得到工作訓練。