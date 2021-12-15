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中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

供應鏈斷、人力短缺 旅館營運成本增

記者張宏╱洛杉磯報導
全美酒店物質和人力短缺，導致成本上漲，影響利潤。（資料圖）
全美酒店物質和人力短缺，導致成本上漲，影響利潤。（資料圖）

根據美國旅館及住宿協會(AHLA)今年11月的調查顯示，絕大多數旅館表示，供應鏈問題直接影響運營，超過70%的旅館業者表示經營成本增加。

調查顯示，86%受訪者表示，供應鏈中斷對其運營產生中等或重大影響。超過一半 (52%) 的人表示，在過去三個月問題變得更糟。 74%的受訪者表示，供應鏈問題正在對企業收入產生負面影響。

對運營的影響可能會對就業產生影響，旅館業者強調需要為旅館員工提供有針對性的聯邦救濟，例如拯救旅館工作法案（ Save Hotel Jobs Act）。

AHLA總裁兼首席執行官奇普．羅傑斯 (Chip Rogers) 表示，旅館擁有複雜的供應鏈，每天需要定期採購各種商品和服務。無論是生產備份還是運輸延遲，供應鏈中斷都在加劇旅館現有的問題，並在本已艱難的時期增加運營成本。 這項調查凸顯了旅館經營者普遍面臨挑戰。這就是為什麼現在是國會通過拯救旅館工作法案（ Save Hotel Jobs Act）的時候了，這樣旅館員工就可以在這些困難時期獲得所需救濟。

受訪者預計供應鏈中斷不會很快得到解決，46%受訪者表示，他們預計中斷會持續六個月到一年，另有36%預計會持續一年以上。目前85%的旅館短缺亞麻布和其他柔軟物品，76%的旅館面臨食品和飲料供應短缺，72%的旅館面臨日常清潔和家政用品短缺，這些物品的短缺也導致旅館成本增加。

不過對於南加的旅館業者來說，目前的物質短缺影響不大，他們最擔心的是人力的短缺。南加州台灣旅館業同業公會理事長李德揚表示，年底不可能像疫情前有那麼多派對，商務旅館年底是淡季，旅遊類型的旅館因為航班恢復沒有那麼快，現在客流量不會突然增加，因此就不會突然出現物資不夠用的情況，尤其現在港口卸貨的速度也在加快。

他說，現在最短缺的是人力，各大旅館都缺人。旅館如果入住率很高，第二天客房經理就要自己動手拆床單，清潔人員一個房間省十幾分鐘，一天就能多清潔一兩個房間。目前旅館成本增加主要體現在人力方面，找外包公司或找派遣公司，支付的費用都遠遠超過疫情之前。

華人林小姐日前入住旅館，她說，現在旅館連提供一瓶水都斤斤計較，兩天就給兩瓶水，多一瓶都要自己買，且旅館現在不是一天一清掃，要更換毛巾都要打電話要求。

旅館 供應鏈 疫情

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