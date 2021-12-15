健身+防疫 教授劉榮文 鐵馬千哩探索南加

劉榮文教授在疫情期間騎單車探索。（劉榮文提供）

新冠肺炎疫情 發生後，哪類休閒運動較適合個人、且能防疫避疫，還能豐富自己？東洛杉磯 社區學院教授劉榮文自2020年9月間，開始騎單車利用周末在南加 各地探索，尋訪歷史遺跡、人文景觀。他說，看到世界日報消息華航2022年玫瑰花車是「環台灣騎行」主題，希望能在不遠的將來，他能實現騎單車環行台灣的願望。

劉榮文說，自2020年9月開始，他固定利用周末騎單車在南加各地尋訪。疫情期間，騎單車休閒健身運動，很適合自己，既能健身防疫，又能到各地尋訪，積累不少資料，也拍了不少圖片。同時對南加各地的單車路線也能逐漸掌握，收穫不小。在南加州除了洛杉磯縣、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣、聖地牙哥縣，還去過聖塔芭芭拉縣、范杜拉縣等地。沒想到各地人文景觀真的很多，豐富知識開闊眼界。

他說，這是在疫情中非常適合自己的戶外休閒運動，每次開車載著單車到了一個地方，將車停好後，卸下單車，沿著當地單車專用路線開始探索。實際上，所到城市的單車路線非常普遍，遍布河沿、湖邊及海岸，有的單車線還與高速公路並行。很多與人文景觀、傳統遺跡相連，為單車探索提供方便。網絡上有網站，提供單車路線資訊供大家利用。

在劉榮文的單車探索紀錄中，他開始通過洛杉磯河岸單車路線一直到長堤，而且長堤港海岸也有單車路線，往返就有百餘英里。他還騎單車沿著聖蓋博河單車道騎行至海豹灘市，並沿著太平洋南行，經過杭庭頓灘、新港灘。他去過范杜拉縣河岸單車道探索。他也曾到太浩湖邊單車道騎行。估計自開始至今總里程有數千英里。在探索中，他探訪了多處西班牙移民早期教堂遺跡、人文雕塑、各地景觀名勝，為自己文學創作和教學積累了豐富資料和圖片。

劉榮文認為，單車探索運動也需要循序漸進，比如最初選擇在所居住城市內或周邊單車線路，他開始是在稱為翡翠項鍊（Emerald Necklace）Park Network的單車路線騎行，之後逐漸擴大範圍。至於準備工作，隨身帶好充足電的手機、足夠飲用水、餐食，打氣筒及簡單修理工具。出發前，要注意天氣預報決定是否適合在目的地周邊騎行。

劉榮文致力在美國推廣學習中文，目前在東洛杉磯學院現代語言任終身教授。曾獲評該校最受學生歡迎教師。他還受邀將自己騎單車探索有趣經歷以主題「行萬里路：且行且珍惜」，在北美南加州華人寫作協會主講與文友分享。