爾灣廢除排華法案78周年紀念 副市長籲亞裔團結

爾灣市舉行紀念廢除排華法案78周年活動，提醒亞裔致力打破刻板印象，爭取權益。（本報記者／攝影）

爾灣市議會日前正式通過將12月17日，訂為美國廢除排華法案78周年紀念日，爾灣市副市長金太美(Tammy Kim)14日在市議會，舉行紀念廢除排華法案78周年活動，提醒亞裔 致力於打破刻板印象，爭取應有的權益。

金太美表示，排華法案自1882年生效，到1943年12月17日正式廢除，是美國歷史上第一個根據族裔來限制移民 的法律，對移民及社會的影響力一直延續到今日。亞裔是加州及橙縣成長最快的族裔，爾灣市亞裔比例更超過半數，但身為副市長，她仍在市議會上因族裔背景，遭受居民公開質疑她的美國人身分。因此，她率先在市議會中提出紀念廢除排華法78周年，希望趁機提醒居民不忘這段歧視華裔移民的歷史。

爾灣加大 教授吳字君(Judy Wu)在致詞時說，廢除排華法案是重要的歷史事件，1943年美國與中國並肩作戰成為盟友，為了表示對華友好，廢除排華法案，但並沒有開放華人移民大門，一年只允許105個名額。廢除排華法案顯示，美國華裔的地位，與中美關係息息相關。新冠疫情引發的仇亞情緒，更反映出華裔及亞裔被當作代罪羔羊的困難處境。

吳字君強調，排華法案將歧視與偏見體現在法案中，雖然已廢除78年，但是仍有許多人將亞裔當作「永遠的外國人」，顯示出立法保障亞裔權益的重要性。同時，她認為應從教育著手，讓下一代了解這段歷史的來龍去脈，學習互相尊重、接納的民主精神。

亞美老人服務中心執行主任王頌茹，也是橙縣人際關係委員會副主席，她表示，亞美老人服務中心所在地，曾是聖塔安那市華埠，百餘年前曾有將近200位華人移民聚居，卻於1906年在群眾圍觀下被燒毀。今天在聖塔安那市的老華埠遺址附近，仍有數百位華人定居，透過亞美老人服務中心安排，積極與本地社團組織交流合作，建立安居樂業的根基。

橙縣亞太裔聯盟（OCAPICA）執行主任Mary Anne Foo表示，身為第四代的美國華裔，她仍經常看到排華法案對移民的影響，九一一事件後，曾有人提出限制回教徒移民的構想，就是一例，亞太裔必須積極團結，預防類似的歧視法律死灰復燃。

當天出席的還有爾灣松柏會共同會長張訓曾、南海岸中華文化中心媒體實驗室主任孫立華、亞美老人服務中心義工盧曉燕、爾灣市社區服務委員孫晶等人。