我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每日20萬隱形染疫？英國Omicron擴散的「恐慌總動員」

中國出現第2例Omicron 廣州男居家隔離驗出陽性

藍可兒殞命鬧鬼酒店 成可負擔住房

【洛杉磯訊】
西塞爾酒店變身可負擔住房。（本報檔案照）
西塞爾酒店變身可負擔住房。（本報檔案照）

洛杉磯市中心的「西塞爾酒店」（Cecil Hotel）曾因發生過華女藍可兒神秘命案和靈異事件而廣為人知。如今酒店已被改造成「可負擔住房」，可為大約600人提供住所。

主辦單位Skid Row Housing Trust將在14日舉辦剪綵儀式。西塞爾酒店位於洛市南緬因街（ S. Main St.）640號，主要為低收入人群提供住房。有單間、小型套房（studio）兩種戶型，房間大小為160至176呎。該酒店被Simon Baron 地產開發公司收購，並交由Skid Row Housing Trust經營。改造後的酒店包括有安保看守的入口，公共廚房，洗衣房，娛樂室等設施。

符合入住條件的人群包括收入為該地區中間收入水平的30%至60%人群。但該酒店大多數入住者收入都在30%以下。

Simon Baron 地產開發公司執行長Matt Baron表示，該處可負擔住房與其他不同的是，它是以私有資金支持的，保持自我維持（self-sustaining）的經營方式。

西塞爾酒店一直以謀殺、靈異事件充滿著神秘感。最近一起案件為2013年21歲的加拿大華裔藍可兒神秘之死。她當時就住在這家酒店，不久後失蹤，後來在酒店天台的儲水塔中發現了她的遺體。

低收入 華女 洛杉磯

上一則

德成行南加第五家分店 12．18開業 特色商品獲喜愛

下一則

新里程碑 洛縣疫苗已打逾1500萬劑

延伸閱讀

紐約客談／亞裔服務組織加劇亞洲人不平等

紐約客談／亞裔服務組織加劇亞洲人不平等
昔日鬧鬼的洛市西塞爾酒店將成可負擔住房

昔日鬧鬼的洛市西塞爾酒店將成可負擔住房

莫德納總裁：疫苗抗Omicron效果也許較差 仍不確知程度

莫德納總裁：疫苗抗Omicron效果也許較差 仍不確知程度
抗Omicron 莫德納CEO：現有疫苗功效可能大幅下降

抗Omicron 莫德納CEO：現有疫苗功效可能大幅下降
道瓊指數午盤大跌652點

道瓊指數午盤大跌652點
「疫苗不易對付Omicron」道瓊期指大跌600點 油價挫3%

「疫苗不易對付Omicron」道瓊期指大跌600點 油價挫3%

熱門新聞

銀髮族開心領取退休金。（GettyImages）

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

2021-12-07 11:55
華女劉洋洋車禍遇難，她的同事們設立了眾籌頁面幫助辦理後事。（GoFundMe網頁截圖）

世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管

2021-12-11 21:15
現金買房要通報，房價受影響？（Pixel）

世說新聞／現金買房要通報 房市慘了？

2021-12-07 21:22
航空公司將經濟艙畫分出多個等級和價格，通過座位間隔、提前登機、選座位等方式來區分經濟艙的服務。（檔案圖）

航空公司經濟艙硬畫分3等級 每項服務都要錢

2021-12-13 02:14
中國遊客赴美日益順暢，不少中國父母最近拿到護照，不過需要填表證明自願去美國或證明美國有直系親屬即可。（檔案圖）

疫情下 中國父母只要有這些理由 赴美不再難

2021-12-12 14:47
洛杉磯聯邦檢察官辦公室。（谷歌地圖）

洛市亞裔老闆短報商品價格逃稅　現被判吐出上億元

2021-12-06 18:35

超人氣

更多 >
地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬

地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬
他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死
移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝
這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅
睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠

睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠