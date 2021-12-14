藍可兒殞命鬧鬼酒店 成可負擔住房

西塞爾酒店變身可負擔住房。（本報檔案照）

洛杉磯 市中心的「西塞爾酒店」（Cecil Hotel）曾因發生過華女 藍可兒神秘命案和靈異事件而廣為人知。如今酒店已被改造成「可負擔住房」，可為大約600人提供住所。

主辦單位Skid Row Housing Trust將在14日舉辦剪綵儀式。西塞爾酒店位於洛市南緬因街（ S. Main St.）640號，主要為低收入 人群提供住房。有單間、小型套房（studio）兩種戶型，房間大小為160至176呎。該酒店被Simon Baron 地產開發公司收購，並交由Skid Row Housing Trust經營。改造後的酒店包括有安保看守的入口，公共廚房，洗衣房，娛樂室等設施。

符合入住條件的人群包括收入為該地區中間收入水平的30%至60%人群。但該酒店大多數入住者收入都在30%以下。

Simon Baron 地產開發公司執行長Matt Baron表示，該處可負擔住房與其他不同的是，它是以私有資金支持的，保持自我維持（self-sustaining）的經營方式。

西塞爾酒店一直以謀殺、靈異事件充滿著神秘感。最近一起案件為2013年21歲的加拿大華裔藍可兒神秘之死。她當時就住在這家酒店，不久後失蹤，後來在酒店天台的儲水塔中發現了她的遺體。