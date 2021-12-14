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迎冬季暴風雨 南加雪場15日歡迎登山客

記者楊青／洛杉磯報導
高山雪場19日將舉辦聖誕冰雪節活動。（高山雪場提供）
高山雪場19日將舉辦聖誕冰雪節活動。（高山雪場提供）

預計14日（周二）侵襲南加州的冬季暴風雨，讓大洛杉磯地區和聖蓋博山區的多個雪場歡喜不已，雪場周一為入冬以來的首次開門積極籌備，期望15日（周三）迎來大批冰雪愛好者。

根據國家氣象局預報，冬季暴風雨本周將橫掃北部和南部加州，暴風雨將從北部的優勝美地國家公園一路貫穿南部的聖蓋博谷山區。13日晚些時候到14日，北加州地區將出現大型冬季暴風雨，山區出現降雪，部分山區海拔5000呎左右地區面臨兩至五呎的積雪，5000呎以上山區積雪可達六至八呎，陣風風速最高可達每小時65哩。

南加州的山區降雪將比北加州少，但將是近年罕見的大降雪。氣象預報顯示，從14日清晨4時至15日凌晨2時，暴風雨將影響幾乎整個南加州，尤其是山區附近居民區，可能出現洪澇、電線桿、樹木倒塌和更多的交通事故，民眾出門和居家都要小心。

不過這場暴風雨預期帶來南加州的冬季降雪，也讓大熊山、高山等多個雪場興奮不已。大熊湖山區的 Snow Summit 可望14日達到13至19吋新的降雪，加上目前已有16至36吋的積雪，可為滑雪愛好者提供入冬以來第一場最好的雪況。主要雪場 Snow Summit將開放六條滑雪纜車，供初學者的低線道也一同開放。

有多個雪場的聖伯納汀諾和河濱縣海拔6000呎左右山區，降雪量可望達到八至24吋。 高山雪場（Mountain High）13日表示，14日的雪線將從海拔7000呎下降到3000呎，3000呎地區的降雪預計至少六吋，15日（周三）天氣轉晴，雪況良好，將是很好的滑雪天。

難得聖誕和新年前的降雪，高山雪場將在12月19日舉行聖誕老人冰雪節活動，只要在網上捐助20元，就可以獲得進場滑雪門票（門票通常為80元）並參加相關慶祝活動。詳情參看雪場網站https://www.mthigh.com/site。

預計14日來襲的冬季暴風雨，可望帶來10至20吋的降雪，翌日會是很好的滑雪天候。...
預計14日來襲的冬季暴風雨，可望帶來10至20吋的降雪，翌日會是很好的滑雪天候。（高山雪場提供）

降雪 加州 滑雪

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