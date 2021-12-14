德成行北聖蓋博店12．18開業 購物送好禮

德成行北聖蓋博店將在12月18日（周六）盛大開業，地址為5439 Rosemead Blvd. San Gabriel, CA 91776。（德成行提供）

深受華洋民眾喜愛的德成行，將在南加州 開設第五家分店，地址位北聖蓋博 （North San Gabriel）縣屬地與天普市（Temple City）交界處的羅斯密大道5439號。新店提供幾十年來始終如一的高品質參茸藥材、燕窩蟲草，應有盡有的傳統節慶、婚慶、祭典用品，中醫師看診，每天都有新鮮瓜果蔬菜之外，並將有購物送好禮活動，歡迎舊雨新知前來。

視頻來源：記者王若然

德成行北聖蓋博店將在12月18日（周六）盛大開業，將推出超值購物送好禮活動，凡購物滿88元、188元、388元、688元、1388元、1888元，都獲得驚喜禮物，活動從18日持續至26日。

德成行市場行銷總經理Chris賴說，德成行自1979年在洛杉磯建立至今，經過40餘年不懈努力，已成為全美洲在參茸藥材、燕窩蟲草、山珍海味、美食滋補品、節日喜慶、祭祀用品等商品最大最齊全的零售及批發商。雖然實體店只開在南加州，但通過網上銷售，商品遍及全美。

如今德成行第五家分店開在聖蓋博市北邊，與天普市鄰近，為的是讓聖蓋博谷北區民眾更方便購物。德成行其他四家分店分別位於蒙特利公園市（兩家）、羅蘭岡和工業市。

北聖蓋博新店將保持其他分店特色零售部的分配格局，包括各類參茸藥材部，新鮮農產品部，中醫看診中藥抓取部，中華傳統節慶、婚慶用品部，日常用品、食品部等。同時新店裝潢將有所改進，會給顧客耳目一新的感受。

★參茸燕窩蟲草 高品質

德成行是1979年何德山先生移居洛杉磯時創立，最初以參茸藥材生意打開市場。如今德成行保持初心，維持高品質的參茸藥材，堅持直銷經營，保證品質。其產品包括花旗參、金絲燕窩、冬蟲夏草、海參、干貝、鮑魚、花膠等。Chris賴說，德成行提供免費切片和磨粉服務，讓顧客吃得更方便。

德成行有華人生活所需的各種商品。（記者王若然／攝影）

★蔬果當天進貨 最新鮮

德成行發展至今，業務突破了華人 生活的方方面面。每家門店都設有農場直營的蔬果部，每天清晨進貨，保證每日新鮮上架，現裝現賣，每天進貨量有限，不會留到第二天。Chris賴說，有經驗的民眾都知道，德成行蔬菜最新鮮。

★中醫中藥一體 更方便

每家德成行都設有中成藥部門、中藥和中醫師看診部門。這裡可買到華人在常用到的中藥，如蓮花清運、999感冒靈、跌打損傷膏藥、風油精等。Chris賴說，最近新變種病毒Omicron流行，這些中成藥賣的火熱。德成行的中成藥進貨批量較大，因此進貨價較低，售價也較一般藥店低廉。

除了中成藥，德成行還售有很多種中藥材。旁邊就是每日坐診的中醫師，病人看完病，可以直接在那裡抓藥，十分方便。Chris賴說，每日都有很多華洋民眾來看中醫，中醫目前在美國越來越流行，很多病人都是洋人，而考取中醫執照的也有很多洋人。

★節慶婚嫁用品 全都有

傳統節日、婚嫁、祭祀用品部，是德成行特別的一個部門，在這裡有華人祭奠拜佛用的香火，過年貼的春聯、福字、節日掛件、紅包等，讓華人在海外過節更有年味。

德成行的商品可說遍及日常的吃喝、家電用品，糧油副食囊括全部日常家用的柴米油鹽醬醋茶，來自兩岸三地，以及韓國、日本、東南亞地區的各大米麵雜糧、調味品、速食品。此外還有各種種類的茶葉。

德成行商品的另一大特色就是應景的各種大禮包，婚慶、長輩生日、新生寶寶、節日禮盒，在德成行都可以找到合適禮品，甚至有專門打造適合顧客禮盒的業務。新店地址：5439 Rosemead Blvd. San Gabriel, CA 91776，電話626-686-1883。