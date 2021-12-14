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橙縣聖誕節遊行 「台灣隊」出場掌聲響起

橙縣訊
今年「Team Taiwan」成員以聖誕裝扮亮相，搭配遊行隊伍前導的亮麗大隊旗，十分吸引觀眾注目。（橙僑提供）
今年「Team Taiwan」成員以聖誕裝扮亮相，搭配遊行隊伍前導的亮麗大隊旗，十分吸引觀眾注目。（橙僑提供）

2021年加州橙縣拉古納尼格爾（Laguna Niguel）聖誕節遊行活動，於12月11日盛大舉行，柑縣台灣同鄉會及柑縣台美商會號召40位台灣鄉親，第二度參加這個已逾30年歷史的盛會。當天台灣鄉親組成陣容浩大的遊行隊伍，展現台灣團隊「Team Taiwan」的精神與風采。

當天遊行活動在七架單引擎飛機空中分列式的精彩表演中，拉開序幕。今年共有100多支隊伍報名參加，參加遊行的團體莫不使出渾身解數，在遊行服裝、道具或表演上各出奇招。

柑縣台灣同鄉會會長暨僑務促進委員黃而明表示，當天經過主席台時，現場主持 DJ 對台灣做了四次介紹，強調台灣在新冠期間對全世界的貢獻，同時強調台灣是科技大國。夾道觀眾都對Team Taiwan遊行隊伍紛紛豎起大拇指，報以熱烈掌聲。很多美國民眾還說「我去過台灣」、「台灣很棒」、「台灣 Go Go Go」。

柑縣台灣同鄉會及柑縣台美商會組成「Team Taiwan」遊行隊伍，第二度參加逾...
柑縣台灣同鄉會及柑縣台美商會組成「Team Taiwan」遊行隊伍，第二度參加逾30年歷史的拉古納尼格爾聖誕節遊行。（橙僑提供）

大會當天主持DJ介紹台灣在科技、醫療、公共衞生、農業等方面，對世界均有卓著貢獻，尤其台灣堪稱亞洲經濟的樞紐，半導體產業更有世界頂尖級發展。主持人還會帶頭熱情為「Team Taiwan」加油，夾道民眾也加入一起喊隊呼。

當天除熱情僑民加入Team Taiwan遊行隊伍外，橙縣華僑文教服務中心主任蔣翼鵬夫婦也應邀參加。其他成員包括柑縣台灣同鄉會秘書長鄭麗雅、理事吳秋滿夫婦，柑縣台美商會名譽會長黃建誠、橙縣華人獅子會前會長黃淑芳及理事吳賢榮等，也全程參與遊行。

2021年拉古納尼格爾聖誕節遊行於12月11日盛大舉行，有100多支隊伍參加。（...
2021年拉古納尼格爾聖誕節遊行於12月11日盛大舉行，有100多支隊伍參加。（橙僑提供）

遊行 橙縣 加州

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