知名書法家盧其宇仙逝享壽92歳 揮毫寫春聯身影成追憶

盧其宇會在農曆新年前在家提前寫好春聯以備民眾索求。（本報檔案照）

為南加 州華人熟知的書法 家盧其宇，12月4日仙逝，享年92歳。盧其宇不僅書畫藝術造詣高，而且對求字民眾非常耐心有求必應，以往每年春節在世界日報的年節展上，都會有他為民眾揮毫寫春聯的身影。

盧其宇字競翁，安徽阜南人，生於1929年6月24日，2021年12月4日下午2時32分仙逝。他的家人表示，盧其宇當日在家中被發現無反應，也曾一度送醫院急救，但已無法自主呼吸。他並未遭受病痛，只是因各器官老化離世，走時很安詳。追思會將在22日下午1時在Rose Hill舉行。

盧其宇出生在歷代書香門第，其父為淮河潁水流域著名書法大家及文物收藏家，其書法華麗形成一代宗派。因此盧其宇幼承庭教，書法也華麗而有靈性，在傳統中另闢奇境，流露出盧氏家風。早在中國60周年國慶時，他作為唯一受邀的海外書法家，參加中國國慶「百名書畫家作品展」。美國愛德華電影院 每當上映中國影片，就邀請他書寫中國大幅書法，懸掛在電影院。

圖為盧其宇在世界日報年節展上為民眾寫字。（本報檔案照）

盧其宇每年春節都會出現在世界日報舉辦的年節展上，為民眾揮毫書寫春聯，不厭其煩。民眾想要的吉祥語不同，他也有求必應。作為知名書法家，對求字民眾有如此耐心和善意十分難得，加之其墨寶極具藝術價值，因此在春節活動上也總是很受華洋老少民眾的歡迎。

除了在藝術領域的造詣，盧其宇在南加僑社也十分活躍，不僅是南加安徽同鄉會創會人之一，也創建文藝學術團體「洛杉磯雅集會」。他曾在蒙特利公園市開展畫廊，還成立洛杉磯炎黃藝術家協會，將畫廊作為書畫藝術家的交流窗口，舉辦書法講座吸引藝術家常來作客，對洛杉磯文藝界的交流促進起了重要推力。中常會、向日本索賠會等組織，都曾在他的領導下活躍於社區。