感恩美軍、軍眷 鑽石吧華人募700件聖誕禮物

鑽石吧議員Steve Tye（左起）、ASYMCA執行長 Patrick Byrne、鑽石吧副市長周柏華、 鑽石吧婦女會理事Sonja Reed、軍人代表B. Scott、The Country社區前主委毛利誠、鑽石吧議員劉珝林，參加玩具捐贈活動。（ASDCareNetwork提供）

鑽石吧華人聖誕節 前夕籌集數百份玩具和禮物，送給美國軍人和他們的眷屬，表達對他們的感謝和假日慰問。

多位華人12日下午1時30分在鑽石吧The Country社區舉行第二屆慈善愛心玩具捐贈儀式。此次公益活動由鑽石吧The Country社區前主委毛利誠（Lee Mao）響應鑽石吧婦女會的號召，以個人名義在The Country社區內發起愛心玩具募捐活動，目的為感謝美國軍人及其眷屬對國家的奉獻與犧牲。所有募集到的玩具將捐贈給美國海軍陸戰隊第29棕櫚基地（Twenty-Nine Palms Marine Base)的軍眷。

鑽石吧The Country社區第二屆慈善愛心玩具捐贈活動，一個月内籌集到700多件玩具和禮物，慰問美軍軍人和他們的家屬表達感謝。（ASDCareNetwork提供）

玩具募捐活動於11月底在The Country社區內展開，目標是在三周內募集到400個玩具。毛利誠表示非常感謝社區鄰居們的熱烈參與支持，最後一共募捐到超過700個玩具和禮物，這些玩具將在聖誕節前送往軍人和他們家中，希望帶給軍人多一份感謝和節日溫馨。

軍方青年會(ASYMCA)執行長Patrick Byrne、鑽石吧婦女會理事Sonja Reed、加州參議員Josh Newman、聯邦眾議員Young Kim辦公室代表John Ding、鑽石吧副市長周柏華（Andrew Chou）、市議員劉珝林（Stan Lui）、Steve Tye、 軍人代表 B. Scott等應邀參加捐贈活動。Josh Newman等致詞祝賀活動圓滿成功，並指出華人投身社會公益活動不遺餘力。