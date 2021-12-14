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阿市118年來首位女警長 Kelley Fraser誓言：打擊財產犯罪

記者邵敏／阿罕布拉報導
Kelley Fraser將代替Eric Parra成為阿市警局歷史上第一位女局長。左為Eric Parra，右為Kelley Fraser。（阿罕布拉市府提供）
Kelley Fraser將代替Eric Parra成為阿市警局歷史上第一位女局長。左為Eric Parra，右為Kelley Fraser。（阿罕布拉市府提供）

59歲的Kelley Fraser將成為阿罕布拉市（Alhambra）警察局118年來第一位女局長，阿市華裔市長黃幼平表示，大家對Fraser非常熟，悉希望新局長也能繼承前任局長平易近人的風格，繼續保護阿市市民的安全。 

Kelley Fraser與蒙特利公園市（Monterey Park）警局局長Kelly Gordon，一起成為聖蓋博谷僅有的兩位女性警察局局長。 Fraser表示上任後首要任務就是打擊目前猖獗的財產犯罪。市長黃幼平表示，Fraser不是阿市警局的新人，相信她能很快適應新職位。

阿市現任警察局長Eric Parra已接受杭廷頓灘（Huntington Beach）警局的相同職位，接任的Kelley Fraser將成為阿市警察局118年曆史上第一位女局長。阿市市議會13日(周一)晚可望通過Fraser的任命，她將在12月27日上任。

Fraser說，「我是一個女人、母親、妻子，能夠以女性身分從事警察這一職業，擔任警察局長的領導角色，我非常榮幸，並會帶著榮譽和恩典去接受這個職位。」

Fraser曾在洛縣警局工作過三十多年，擔任過各種角色，包括西好萊塢警察站的分局長。 2019 年10月Fraser被任命為阿市警局副局長（assistant chief），但自今年 9 月底退休以來，她一直沒有參加過工作。最近，當Fraser 接到現任局長Parra希望她接任的電話時，她正從膝關節置換手術中恢復過來。

Fraser 說，「我總是站在別人的肩膀上，因為我和一些優秀導師一起工作，他們幫助我在 35 年前學會如何從事警察這個行業，這個行業對女性來說很難，現在我即將擔任警局領導者的角色。」

將卸任的Parra表示對Fraser充滿信心。Fraser對新職位做出承諾，「我將盡我所能領導阿罕布拉警察局，以及每天在這個部門努力工作的人，在我看來，目前警察面臨的是有史以來最艱難的工作。」

警察 阿罕布拉 洛縣

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