洛城新語／舊金山之亂 會蔓延洛杉磯嗎？

美聯社12月11日發自舊金山 的報導指出，越來越多舊金山市民，已無法忍受這個原來充滿自由開放氣息的城市。

報導說，舊金山街道遍地髒亂，吸毒者肆無忌憚在公共場所嗑藥打針，87萬人口的舊金山市竟有8000名無家可歸者，商店和個人財物竊盜大增17%，今年已達2.8萬件，再加上最近盛行的結夥打砸搶案件，傷透了原先熱愛舊金山市民的心，有的人已舉家搬走，有的人則力促選民在明年6月罷免舊金山檢察長博澈斯(Chesa Boudin)，因為博澈斯對罪犯過於寬大的作為，使舊金山雪上加霜。

舊金山本來就是自由派的大本營，民主黨政客長年把持各級民選官員職位，但把一切歸咎博澈斯並不公平，他的前任檢察長，也就是現任洛杉磯 縣檢察長、第47號提案作者賈斯康(George Gascon)，才更應該負責。

在賈斯康任內，舊金山財產犯罪暴增49%，舊金山警局移送檢察長辦公室的輕罪案件，只有40%被檢方起訴。賈斯康還主張廢除保釋金制度，對持有若干毒品者從重罪降為輕罪。然後他在2014年提出47號提案，美其名為「鄰里與學校安全法案」(Safe Neighborhoods and School Act)，成功矇騙了多數選民獲得通過，這項歷史性法案，最大的功能是讓偷盜價值在950元以下的罪犯不必坐牢。

2019年賈斯康轉戰洛杉磯檢察長選舉，因為他在任內對舊金山造成的傷害，他在舊金山時的市長和市府律師，都拒絕為他背書，反而支持他的對手，當時的洛杉磯檢察長雷西。但賈斯康在加州一片反川普浪潮，與「黑人的命也是命」(BLM)運動加持下，擊敗雷西當選。

賈斯康當選後立刻展開進步派(Progressive)改革，先以粗暴手法命令手下千餘位檢察官 ，一切要按照他的新政策起訴，包括取消現金保釋、絕不向法官求處死刑、被判無期徒刑者得獲假釋、某些兇殘犯罪未滿18歲的被告不移送成人法庭、不使用加重刑期條款、不起訴一部分輕罪嫌犯，並貫澈47號提案950元以下犯行者免坐牢。他還稱一些當面向他抗議的凶殺案死者家屬是一群沒有教養的人，近日則比喻不斷批評他的洛杉磯縣警局長維拉紐瓦，如果與一隻豬在泥巴裡摔角，自己也會變成一隻豬。

買斯康在12月8日舉行就職一周年記者會，大力宣揚他的八大政績，同時找來滿屋子全美各地進步派檢察官同夥，在現場為他站台幫腔，因為進步派人士現在真慌了，人口達1000萬的洛杉磯縣這座橋頭堡如果守不住，進步派勢力會在全美產生雪崩效應。

但可笑的是，站台的人全都不是加州現職檢察官，這些外地人跑來洛杉磯干涉內政， 只怕是走錯了戲棚。最該到場的舊金山檢察長博斯反而沒來，可能是為了避免提醒選民，博澈斯和賈斯康現在都正面臨罷免投票。

那麼舊金山之亂會不會蔓延到洛杉磯？答案是目前還不會。因為洛杉磯居民不像舊金山那樣「左」，而洛杉磯縣人口是舊金山的十倍有餘，同時洛杉磯市警局(LAPD)和洛杉磯縣警局(LASD)，傳統上遠比舊金山警局強悍很多。

但只要像賈斯康這類以民為壑、自大偏執、粗魯矯情的民主黨進步派人士繼續掌權，洛杉磯變成舊金山的日子恐怕也為期不遠。