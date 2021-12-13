格蘭岱5件跟蹤回家搶案 6嫌被逮捕
洛杉磯縣格蘭岱市警局（Glendale）10日表示，警方目前已逮捕犯下該市五起尾隨搶劫獨立住宅的六名嫌犯。
FOX 11電視台報導，格蘭岱警局官員霍普特曼（Christian Hauptmann）說，自2021年1月以來，格蘭岱市共發生九起尾隨回家搶劫案（follow-home robberies）。警方逮捕六名參與其中五起犯罪的嫌犯，並繼續追查其他案件。
這六名嫌犯包括20歲的洛杉磯市居民Donnell Fletcher，涉嫌參與2月15日在East Fairview路300號街區搶案。
洛杉磯市21歲Xavier Glaspie，涉嫌參與4月5日在Easst California路300號街區搶案。
來自霍桑（Hawthorne）21歲Garfield Graham和21歲Stephon Johnson，涉嫌參與8月24日在Norton路1100號街區搶案。
27歲Marquise Hulse涉嫌參與Sweetbriar Drive 1100大道搶案。
另有一名未公布姓名的青少年，參與9月8日於Rimcrest Drive 1900街區搶案等。
格蘭岱警方提醒居民，開車返家需注意周圍環境。民眾最好觀察是否有被另一輛車跟蹤，如果是，請立即撥打911，並將車開向最近的警局。民眾可將格蘭岱警局住址（131 N. Isabel St. Glendale, CA 91206）保存在手機或GPS設備中，緊急情況下得以快速應變。警方還敦促居民撥打非緊急熱線818-548-4911，通報可疑人車活動。
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