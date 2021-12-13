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捐贈生命花車元旦遊行 器捐者將同行

記者邵敏／洛杉磯報導
「捐贈生命」花車上最引人注目的是一隻展翅欲飛的大獅子。（記者邵敏／攝影）
「捐贈生命」花車上最引人注目的是一隻展翅欲飛的大獅子。（記者邵敏／攝影）

巴沙迪那市玫瑰花車遊行，將在明年元旦如期舉行，參加此次盛大活動的各家花車，目前都在做最後準備。慈濟基金會12日組織義工，在歐溫岱（Irwindale）為「捐贈生命」花車（Donate Life Rose Parade float）做後期裝飾。遊行當天，一些活體捐贈者將與這輛「捐贈生命」花車一路同行。

慈濟基金會項目經理譚建芬（Sabrina Ho）說，12日共有20名慈濟義工在歐溫岱一家廠房內幫助裝飾「捐贈生命」花車，另有一些器官捐贈者及家屬也前來。

12日多名慈濟義工幫助裝飾「捐贈生命」花車，一些器官捐贈者及家屬也來參加花車裝飾...
12日多名慈濟義工幫助裝飾「捐贈生命」花車，一些器官捐贈者及家屬也來參加花車裝飾。（記者邵敏／攝影）

這是「捐贈生命」第19年參加玫瑰花車遊行，今年花車主題是「希望、勇氣」（Courage to Hope）。活動當天，數十名器官捐贈者和受贈者將成為這輛花車的一部分，出現在遊行隊伍中。一些已去世的器官捐贈者遺照，將在花車上出現，一些活體捐贈者也會與花車同行。譚建芬說，其中一名活體捐贈者是和尚，他將腎臟捐給所需的人，但他捐贈後，依舊是健康生活的人，這名和尚當天會在花車旁邊一路行走。

「捐贈生命」花車上最引人注目的，是一隻展翅欲飛的大獅子，這是來自義大利威尼斯的雄偉獅子，象徵著擁有勇氣和力量的捐贈者，能夠幫助他人。譚建芬說，此次新冠疫情對於義大利來說非常慘痛，很多人經歷生離死別，期間義大利人通過不同的方式互相鼓勵，共度難關，這種精神與器官捐贈的意義非常吻合。

玫瑰花車遊行當天，一些活體捐贈者將與這輛「捐贈生命」花車一路同行。（記者邵敏／攝...
玫瑰花車遊行當天，一些活體捐贈者將與這輛「捐贈生命」花車一路同行。（記者邵敏／攝影）

整部花車以極具風格的威尼斯柱廊為主要特色，華麗的門廊裝飾著有紀念花卉的肖像，以紀念捐贈者給予的生命和希望。由於捐贈者可貴的禮物，一些人的生命旅程中得以繼續航行。鬱鬱蔥蔥的玫瑰花園，將完美呈現美麗的威尼斯場景，藍色、白色波浪則代表流動的威尼斯運河。

巴沙迪那玫瑰協會主席Bob Miller表示，自2004年以來，「捐贈生命」花車就一直參賽，「玫瑰花車遊行很榮幸為捐贈者家庭、活體捐贈者和移植受者提供這樣一個影響深遠的平台，以激勵全國和世界各地的數百萬人作為捐贈者拯救他人的生命。」

12日參加這輛花車裝飾活動的慈濟基金會義工吳女士說，很多亞裔家庭對器官捐贈的概念並清楚，希望通過這輛花車傳遞器官捐贈的信息，鼓勵大家加入到捐贈隊伍中，「今天參加這個義工活動也很多意義，可以幫助別人重獲生命的希望。」

佛教慈濟基金會12日組織義工，為一輛「捐贈生命」玫瑰遊行花車做後期裝飾。（基金會...
佛教慈濟基金會12日組織義工，為一輛「捐贈生命」玫瑰遊行花車做後期裝飾。（基金會提供）

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