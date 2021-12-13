南加14日暴風雪來襲 低溫僅30餘度 山區降雨估達5吋

冬季風暴將於13、14日席捲南加州。（美聯社）

大氣河流（atmospheric river）來襲，一場強大的冬季風暴 12日抵達北加州 ，13、14日（周一、二）向南移動，南加州14日凌晨起，將迎來重大的冬季大雨和大雪風暴，部分地區出現三吋雨量，山麓和山區降雨恐達五吋。

國家氣象局氣象學家Mike Wofford說，洛杉磯預計13日(周一)午夜後，會陸續下大雨，雨勢將持續至14日上午。海拔7000呎以上山區，預計出現一至三吋積雪，雪線將低至4500呎，「有利滑雪場」，Wofford說。

這場風暴也將出現低溫。13、14日，聖費南度谷（San Fernando Valley）山區和部分地區高溫約50多度，14日晚上低溫將驟降至30多度。羚羊谷（Antelope Valley）夜間溫度可能下降至冰點以下的20多度，每小時可能出現40哩至65哩瞬間陣風。

國家氣象局表示，隨著風暴來襲，旅行可能延遲，近期發生過火燒山地區，可能出現泥石流與局部洪水 ，山區也可能出現土石流，7000呎左右山區，會出現危險的冬季駕駛條件。

這場冬季風暴，主要來自加州北部一條大氣河流（atmospheric river），於12日上午穿過舊金山灣，並在聖塔克魯茲（Santa Cruz）上空停留，帶來大量降雨與洪水、泥石流等危險。12日上午晚些時候，雷丁（Redding）以北的5號高速公路部分路段被大雪覆蓋，雪向東南方擴散，進入南部喀斯喀特山脈（Cascade）和西北塞拉（Sierra）山脈。

沙加緬度國家氣象局建議民眾儘量不要於此期間旅行，許多山路也需加上雪鍊。另一場冬季風暴，可能在15日（周三）和16日（周四），替該區帶來更多降雨與降雪。