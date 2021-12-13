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黃正芬競選喜瑞都市議員籌款餐會 逾200人與會

記者邵敏／洛杉磯報導
黃正芬作為參選人中的唯一華裔，競選喜瑞都市議員。（葉安利提供）
黃正芬作為參選人中的唯一華裔，競選喜瑞都市議員。（葉安利提供）

洛杉磯縣喜瑞都市（Cerritos）市議員參選人黃正芬（Jennifer Hong），12月12日（周日）在喜瑞都喜來登酒店（Sheraton Cerritos Hotel）舉辦造勢籌款餐會，黃正芬是所有參選人中的唯一華裔。當天的造勢活動現場熱鬧非凡，喜瑞都市眾多社區民意代表、僑團首長等200多人與會，對黃正芬表示支持。

黃正芬現任都市公園和休閒委員，2017年至2020年擔任都市計畫委員，對城市的發展規畫、社區建設等非常熟悉，她曾於兩年前參選市議員，但當時以極少差距落選。作為唯一的華裔參選人，黃正芬說，此次參選希望能得到華人選民積極支持。 2022年4月12日是投票日，共有四位參選人將競選兩個空缺席位，其中一名參選人是競選連任，勝選機會大，另外一個空缺席位，包括她共有三位亞裔競爭者參加。

黃正芬自1984年移民美國後一直居住喜瑞都市近40年，她對城市發展有諸多遠見及想法，希望能成為民意代表為社區服務，並對此次勝選充滿信心。黃正芬表示，她的競選焦點是城市安全、市政預算、市容整頓、建設商住混合平價住宅、關心銀髮族以及吸引年輕族群入住、商業友善政策等方面。

黃正芬競選團隊合影。（葉安利提供）
黃正芬競選團隊合影。（葉安利提供）

畢業於台灣政治大學的黃正芬，曾在洛杉磯一家服裝公司擔任進口經理。在她的努力下，公司由瀕臨倒閉，發展至年營業額達7000萬元，還開設五家分公司。她表示，多年商界打拚的經歷，能充分運用到市政建設中，在目前的形勢下，必須強化社區治安，以及市政預算。

華人政治聯盟前任主席，福建同鄉會名譽會長葉安利（Frank Yeh）表示，黃正芬過去幾年在各種組織認真服務，無私奉獻，雖然兩年前初次參加市議員競選以極少差距落選，但她並沒有放棄為喜瑞都市服務的理想，相信在大家的支持下，這次一定能夠成功當選。

喜瑞都市有居民近5萬人，其中逾六成為亞裔，並以華裔、韓裔、菲律賓裔為主，目前的市長為華裔胡張燕燕（Grace Hu）。胡張燕燕曾表示，華裔市議員為維護該城市的種族多樣性，及維護華裔居民的權益做出巨大貢獻。胡張燕燕於2017年上任，已擔任過一屆市長，這次是第二次擔任市長。她在四年任期結束後將不尋求連任，成為開放席次，黃正芬目前即在爭取該開放席次。

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