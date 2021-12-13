讓道玫瑰花車遊行 巴沙迪那戶外用餐暫停3周

受到玫瑰花車遊行影響，幾個月來在科羅拉多大道上進行戶外營業的餐廳，將暫停戶外用餐近三周。（CBS截圖）

自疫情 爆發後，巴沙迪那市科羅拉多大道（Colorado Blvd.）老城區沿線，許多餐廳將餐桌設在人行道上，以戶外用餐方式經營已經一年多。但受巴沙迪那最大活動、元旦玫瑰花車遊行 （The Rose Parade）活動回歸的影響，許多餐廳將有近三周時間，無法使用露天用餐區。

CBS電視台報導，市府工作人員，將於15日起，陸續拆除設在餐廳附近的交通路障，替133屆玫瑰花車遊行做準備。

儘管如此，大部分餐廳都相當配合。Anaya's餐廳老闆Juan Anaya說，「這是他們每年都會做的事情。去年我們沒有花車遊行，但我們須支持市府決定，他們幫助我們很多，疫情以來，多虧了戶外露台，我們才度過最糟糕時刻。」

Mi Piace經理Nikos Baltas也表示：「這次遊行對這座城市來說相當重要，他們需要空間進行，我們會做需要做的事，也會繼續前進，我想每個人都很高興。」

這些餐廳業主至明年元月6日，應會恢復正常營業，屆時市府工作人員將更換交通路障，一旦遊行正式結束，人行道用餐區將最快於元月2日恢復正常。

由於新冠肺炎 疫情，2021年元旦玫瑰花車遊行取消，這也是自1890年成立以來，第四次被迫取消。2022年恢復遊行，但安全規定與往年大不相同。