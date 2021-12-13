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聖蓋博地區聖誕送火雞慈善活動 醫師贊助250隻

記者王珂／洛杉磯報導
聖蓋博市副市長丁言愉(右四)感謝尤金艾倫醫師(左四)捐贈火雞 。（記者王珂／攝影）
聖蓋博市副市長丁言愉(右四)感謝尤金艾倫醫師(左四)捐贈火雞 。（記者王珂／攝影）

聖蓋博地區聖誕節送火雞慈善活動，12月12日中午12時在聖蓋博市的大劇院（Mission Playhouse）停車場舉行，現場共發放約200多隻火雞。

影音來源：記者王珂

洛杉磯縣政委員巴格的社區代表吳忠國、聖蓋博市副市長丁言愉、醫師尤金艾倫（Dr.Eugene Allen）等人參加慈善活動，並為前來排隊的居民發放火雞。

活動現場合影。（記者王珂／攝影）
活動現場合影。（記者王珂／攝影）

據瞭解，此次活動由尤金艾倫醫師贊助四個城市共計1000隻火雞，聖蓋博地區得到250隻火雞。為表達對尤金艾倫的感謝，丁言愉代表聖蓋博市為他頒發獎狀，表彰他的愛心。

活動現場尤金艾倫醫師（左）贊助當天的火雞。（記者王珂／攝影）
活動現場尤金艾倫醫師（左）贊助當天的火雞。（記者王珂／攝影）

吳忠國說作為洛杉磯縣的社區聯絡代表，他很開心聯絡此類活動，大家開心的聚在一起，共同慶祝聖誕節的到來。

聖蓋博市副市長丁言愉(右四)感謝尤金艾倫醫師(左四)捐贈火雞 。（記者王珂／攝影...
聖蓋博市副市長丁言愉(右四)感謝尤金艾倫醫師(左四)捐贈火雞 。（記者王珂／攝影）

丁言愉稱尤金艾倫每年都會選擇地區做慈善互動，而每次在華人區的愛心活動，都會有義工來幫忙，這讓他很感動，聖蓋博市府也提供場地表示支持。

活動現場合影。（記者王珂／攝影）
活動現場合影。（記者王珂／攝影）

他表示，聖蓋博市大約60%以上的居民是亞裔，美國是一個多元化國家，聖蓋博地區也由多種族結合而成，就像這次活動，尤金艾倫是非裔，他的太太是華裔。另外一個到場的議員是西裔，只有各族群彼此交流，相互融合才會讓社區更和平和安全，也是未來的趨勢。

聖蓋博 聖誕節 洛杉磯

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