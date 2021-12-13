航空公司經濟艙硬畫分3等級 每項服務都要錢

航空公司將經濟艙畫分出多個等級和價格，通過座位間隔、提前登機、選座位等方式來區分經濟艙的服務。（檔案圖）

疫情 讓航空公司損失慘重，尤其是流失大批商務艙客人，讓各家航空公司開始將獲利渠道轉向經濟艙客人。其實早在疫情前，航空公司就已將經濟艙畫分出多個等級和價格，通過座位間隔、提前登機、選座位等方式，區分經濟艙的服務。

華人Tina疫情之後很久不坐飛機，近日乘坐Delta航空去波士頓，在買機票時，發現一個經濟艙機票被硬生生畫分出三個等級。她說，以前經濟艙就是經濟艙，最多多一個超經艙。

但現在航空公司簡直是每項服務都要錢。經濟艙要分出Comfort+、Main Cabin和Basic Economy三種。在買票時艙位代碼都不同。Comfort+比普通經濟艙貴的幅度，在美國國內線是20元到200元不等，但座位空間更寬敞，類似超經艙，且還提供免費酒精飲料。

其次是Main Cabin，有隨意更改座位和免費娛樂及零食的福利 。最妙的是還有一個Refundable Main，機票能全額退款且可任意選擇當天任一航班，但要加價60多元。最慘的是Basic Economy，不能選座位及有各種限制，要到機場 登機口的櫃檯，才會知道自己坐在哪裡。

她說，為了省錢，她當時選了Basic Economy，真的最後時刻才知道自己的位子。那趟飛機幾乎客滿，她以為自己會被安排到最靠後的位置，結果發現其實被安排的位置還不錯。因為這是根據當時飛機上所剩空位來決定，運氣好的話，位子也許比Main Cabin還要好，但如果是兩人想坐在一起選Basic Economy就肯定要分開坐。Basic Economy還有一個缺點就是登機順序被排在最後，所以她登機時因為機場行李空間已滿，她即使拿的是登機箱，也被迫托運行李。

機票業者包先生表示，其實美國國內多家航空公司早在幾年前就把經濟艙座位分成三六九等了，像是聯合航空把經濟艙前面幾排，和安全出口處的一兩排畫分出來叫做Economy Plus。這些座位的間距比正常經濟艙多出三到四吋，國內航班大概比普通艙位貴30元到100元不等；Economy Plus的登機順序在Group 3，為普通經濟艙旅客最前列。如果是UA Gold及以上精英會員訂票時，能免費選Economy Plus座位，Silver會員則直到出發當天才能免費選。不過這兩個類別可限帶一名同行者免費選Economy Plus。

美國航空也有類似的座位，叫做Main Cabin Extra。另外還選了其他的部分經濟艙座位作為Preferred seats，這種座位價格比Main Cabin Extra低三分之一到一半，但座椅間距和經濟艙免費座位沒有區別，也沒有優先登機待遇，和Delta航空的Main Cabin差不多。

包先生表示，相比之下西南航空(Southwest)就厚道很多，沒有刻意安排一些間距更大的經濟艙座位，但第一排和安全出口的座位還是寬敞不少。且不提供提前選座，而是上飛機隨便選，所以先到先得，且兩件行李是免費托運。因此建議民眾在選擇航空公司時，要看好各自經濟艙的福利和優缺點。