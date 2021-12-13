南加大伊朗留學生 遭街頭賽車撞死

案發現場（KTLA5截圖）

據洛杉磯 警方和消防局稱，南加州大學（USC）一名來自伊朗的留學生在12月11日下午近3時，在穿越行人專屬的人行道時被一輛街頭賽車 撞倒後身亡，事發地點在南加大附近的博覽會公園（Exposition Park），距離死者居所很近。洛縣法醫辦公室12月12日宣布，死者是現年21歲的Arian Rahbar。

警方稱，受害者當時正在住家附近的傑斐遜大道（Jefferson Boulevard）過馬路，在人行道上被一輛道奇挑戰者跑車（Dodge Challenger Hellcat）撞擊，隨後倒地。

洛杉磯消防局說事發後一輛救護車到達現場救助該學生，然而受害者已當場死亡，原因是沒有及時送到附近的醫院接受治療。

洛杉磯警察局偵探瑞安莫雷諾 (Ryan Moreno)說，他們現場拘留了道奇和另外一輛 Infinite的汽車 司機，並扣留這兩輛汽車。據悉，這兩輛汽車的司機在案發後留在現場。

莫雷諾表示，參與事故中的兩輛汽車，可能來自兩個以賽車和街頭賽車而聞名的當地汽車俱樂部，但不幸的是案件依舊在調查當中，目前仍無法得到更多細節。