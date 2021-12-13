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僑心國語學校慶祝聖誕 才藝成果發表會

【洛杉磯訊】
僑心國語學校12月11日(星期六)下午在哈崗新校區舉辦耶誕節成果發表會及慶祝活動。（洛僑提供）
僑心國語學校12月11日(星期六)下午在哈崗新校區舉辦耶誕節成果發表會及慶祝活動。（洛僑提供）

僑心國語學校12月11日(周六)下午在哈岡新校區舉辦聖誕節成果發表會及慶祝活動，各年級學生以音樂劇形式串聯表演，展現華語文學習成果與音樂、舞蹈等才藝，現場超過300位師生與家長齊聚一堂，氣氛溫馨。

洛杉磯華僑文教服務中心張皓鈞主任偕廖儷雲副主任出席活動，張皓鈞恭賀位於蒙特利公園市的該校在哈岡校區開設分校，嘉惠洛杉磯東區學子，並讚許王唯美校長辦學認真，在校園重啟之後仍有許多學生回流，畢業多年的校友也經常返校擔任志工，均可顯現該校作育英才之用心獲得肯定。

張皓鈞同時向現場家長介紹在洛杉磯地區新設的二所台灣華語文學習中心，並籲請家長協助向當地主流朋友推介，及鼓勵僑心國語學校加入台灣華語文學習中心行列。

洛僑中心張皓鈞主任(中)、僑心國語學校王唯美校長(左二)、楊賢怡僑務諮詢委員(右...
洛僑中心張皓鈞主任(中)、僑心國語學校王唯美校長(左二)、楊賢怡僑務諮詢委員(右二)、華語教學資源中心執行長吳德偉(左一)和洛僑中心的廖儷雲副主任（右一）。（洛僑提供）

隨後由各年級學生接力表演展示學習成果，低年級組學生以歌曲唱誦注音符號、中年級組帶來勁歌熱舞、高年級組詩歌朗誦，穿插木琴、舞蹈、籃球等才藝表演，學生中英表達能力俱佳，獲得滿堂喝采！

在節目尾聲，王唯美感謝教師團隊對於學校的貢獻，並與家長會會長George Lee、廖儷雲共同頒發獎狀與獎學金，表揚各年級優秀學生。出席活動的貴賓另包括南加州中文學校聯合會前會長楊賢怡、華語教學資源中心執行長吳德偉。

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