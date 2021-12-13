我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州母為遇害兒辦守夜儀式 遭槍手駕車掃射釀1死13傷

文在寅：美、中、北韓原則同意宣布韓戰正式結束

素人畫家建構地球村 「華僑新村」畫出華人願景

記者邵敏／洛杉磯報導
素人畫家黃思寧的「華僑新村」， 寄託了華人地球村的美好心願。（黃思寧提供）
素人畫家黃思寧的「華僑新村」， 寄託了華人地球村的美好心願。（黃思寧提供）

黃思寧的畫作構圖精緻，色彩鮮豔，更像一幅形像生動的地圖。（黃思寧提供）
黃思寧的畫作構圖精緻，色彩鮮豔，更像一幅形像生動的地圖。（黃思寧提供）

家住阿罕布拉市（Alhambra）的居民黃思寧（Nelson Wong），疫情期間在家中勤於作畫，未受過專業訓練的他，用筆畫出了心目中五彩繽紛的華僑新村。通過畫作，他希望表達美好的願望：無論身在哪個國家，全球華人都住在同一個村裡，大家和平共處，人人都過著幸福快樂生活。

黃思寧的畫作構圖精緻，色彩鮮豔，更像一幅形像生動的地圖。在「華僑新村」這幅畫中，他為全球華人構建夢想中的地球村，圖中分佈著縱橫交錯的河流，北有人工運河，南有交通要道，華人分別居住在幾十個微型的國家和地區。地球村里佈滿東西南北街，出入村莊的海路、公路和火車方便世界各國遊客來訪。

畫中有各個國家的代表性建築，包括悉尼歌劇院、阿姆斯特丹大風車、世界日報等。（黃思...
畫中有各個國家的代表性建築，包括悉尼歌劇院、阿姆斯特丹大風車、世界日報等。（黃思寧提供）

「華僑新村」 齊聚全球美食，有柏林啤酒館、馬六甲燕窩店、西貢粉面。（黃思寧提供）
「華僑新村」 齊聚全球美食，有柏林啤酒館、馬六甲燕窩店、西貢粉面。（黃思寧提供）

畫中還有各個國家惟妙惟肖的代表性建築，包括雪梨歌劇院、阿姆斯特丹大風車、新加坡金沙酒店等；同時還齊聚全球美食，有柏林啤酒館、馬六甲燕窩店、西貢粉麵，甚至還有世界日報和華人服務中心。

黃思寧認為，在這個地球村裡，世界各地的華人都是平等，沒有哪個國家好哪個國家不好之分，華人勤奮努力，在哪裡都能生活得很好。他說：「這幅畫就是代表全球華人的心聲，在世界各地每個角落的華人，他們積極融入當地社區，經營生意、辛苦工作，為經濟的發展和和平作出貢獻。」

1952年出生在廣東開平市的黃思寧，20歲前往香港求學工作，之後輾轉加拿大、美國各地，最後選擇在洛杉磯定居。為了生活，黃思寧做過各種職業，酒樓服務生、郵遞員、餐廳老闆等，他自己就是一名典型勤奮努力的老華僑。黃思寧說自己並沒有太多學畫經歷，年輕時在廣東開平老家曾做過記分員，「我自己畫表格，畫鄉村的田地分佈圖，一看圖就知那一塊田地的面積有多大。」黃思寧現在的畫作中，依稀可見當年畫田地分佈圖的影子。

在香港求學時，黃思寧曾跟著老師短暫地學過畫一些圖案、樓房，後來在洛杉磯一家公司上班時，他曾畫過服裝布料上的布紋圖案，印刷在布上，這些就是黃思寧所有與畫畫相關的經歷。

「山谷景色圖」描繪了黃思寧理想中的退休居住地。（黃思寧提供）
「山谷景色圖」描繪了黃思寧理想中的退休居住地。（黃思寧提供）

疫情近兩年來，這位素人畫家居家防疫，他說正因為哪兒都去不了，於是就又動了畫畫的心思，拿起手中的筆，把心中所想所願畫了出來。包括「華僑新村」在內，黃思寧共畫了八幅畫，其中有一幅「山谷景色圖」，畫中不僅有高山懸崖、透明洞穴、瀑布流水等優美的自然景觀，還有泳池、吊床等現代化的起居設施，「這幅畫是為退休後的人們所畫，我就想住在這樣一個環境裡享受晚年生活。」

華人 疫情 洛杉磯

上一則

南加大伊朗留學生 遭街頭賽車撞死

下一則

聖蓋博地區聖誕送火雞慈善活動 醫師贊助250隻

延伸閱讀

「二維碼之父」原昌宏談發明歷程：最初只用來做這件事

「二維碼之父」原昌宏談發明歷程：最初只用來做這件事
廣東女遭迷姦藥致死 早洩上司只判無期 律師解讀…

廣東女遭迷姦藥致死 早洩上司只判無期 律師解讀…
廣東女遭迷姦藥毒死 早洩狼上司判處無期徒刑

廣東女遭迷姦藥毒死 早洩狼上司判處無期徒刑
洛縣華人無師自通 作畫構圖精緻色彩鮮豔 寄託美好願景

洛縣華人無師自通 作畫構圖精緻色彩鮮豔 寄託美好願景
打砸搶蔓延至南加 阿罕布拉市商家遭洗劫 視頻全都錄

打砸搶蔓延至南加 阿罕布拉市商家遭洗劫 視頻全都錄

殺害父母妹妹 海南男流浪22年落網

殺害父母妹妹 海南男流浪22年落網

熱門新聞

銀髮族開心領取退休金。（GettyImages）

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

2021-12-07 11:55
華女劉洋洋車禍遇難，她的同事們設立了眾籌頁面幫助辦理後事。（GoFundMe網頁截圖）

世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管

2021-12-11 21:15
現金買房要通報，房價受影響？（Pixel）

世說新聞／現金買房要通報 房市慘了？

2021-12-07 21:22
南加兩名華女涉嫌非法情色交易被捕。（警方提供）

南加內陸兩華女涉情色交易被拘

2021-12-05 17:46
許家印的二公子許騰鶴名下的房產減價出售。（取自Realtor網站）

救急 許家印公子降價賣豪宅

2021-12-05 02:20
洛杉磯聯邦檢察官辦公室。（谷歌地圖）

洛市亞裔老闆短報商品價格逃稅　現被判吐出上億元

2021-12-06 18:35

超人氣

更多 >
亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂

亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂
錢夠用就好 金融業資深經理52歲退休 當神明代言人

錢夠用就好 金融業資深經理52歲退休 當神明代言人
龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人

龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人
媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播

媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播
封面故事／移民下一代 與父母漸行漸遠？

封面故事／移民下一代 與父母漸行漸遠？