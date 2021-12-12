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奇諾岡多起入室竊案 兩嫌犯遭控多項重罪

記者啟鉻╱奇諾岡綜合報導
2021年初以來，奇諾岡市發生多起入室竊案，警方近日將兩名嫌犯被捕。（警方提供）
2021年初以來，奇諾岡市發生多起入室竊案，警方近日將兩名嫌犯被捕。（警方提供）

內陸華人居民較多的奇諾岡市（Chino Hills）2021年年初以來曾發生多起闖空門案。10月間，警方拘捕兩名嫌犯，但尚未確定嫌犯是否與系列入室竊案有關連，因此兩人獲釋。近日警方經過蒐證，確信兩人就是該市20多起入室竊案嫌犯，再次收押。兩名被告將面臨多項重罪指控。

兩名嫌犯分別是長堤市居民姆瑞（Rodney Moore），29歲；洛杉磯市居民托馬斯（Trevon Thomas），28歲，於12月3日在長堤市被捕。據聖伯納汀諾縣高等法院紀錄顯示，兩嫌犯被控犯有兩項入室盜竊重罪、兩項有意破壞罪、兩項重大盜竊罪，以及一項企圖入室盜竊罪。姆瑞保釋金150萬元，托馬斯保釋金100萬元。

聖伯納汀諾縣警局發言人表示，兩名嫌犯於10月間被捕後，警方開始對系列入室盜竊案調查，發現在奇諾岡發生多起案件盜竊手法雷同。同時在嫌犯住處起獲贓物中有一個曾裝有珠寶的保險箱，據信是兩嫌犯在奇諾岡闖空門所得。

據法庭記錄，姆瑞和托馬斯兩名嫌犯被控犯罪，分別發生在2021年3月8日、10月16日和10月22日，案發地均在奇諾岡地區。警方未透露案件更多細節。

縣警局表示，10月22日晚約8時23分，警方接到報警稱一名嫌犯在一棟住宅盜竊後跑走，地址在Foxwood路14000號街區。隨後警方將兩名嫌犯，從車內查獲嫌犯盜取贓物。10月23日，警方在嫌犯住處起獲被盜珠寶首飾，以及41個被盜名牌包包。

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