洛杉磯台美商會大會交流心得 共度疫情難關

洛杉磯台美商會11日舉辦2021年會員大會，上百位台美企業主管和社區代表歡聚一堂，分享疫情期間的挑戰和機遇。（記者楊青／攝影）

洛杉磯 台美商會11日舉辦2021年會員大會，上百位台美企業主管和社區代表歡聚一堂，分享疫情 期間的挑戰和機遇，期待台美企商家在新年更上層樓。

洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長林暉程、洛杉磯華僑文教服務中心副主任鄭心茹、廖儷雲等出席當天活動。鄭心茹和廖儷雲並分別介紹了華僑文教服務中心僑胞服務手冊宣導説明會和僑台商與台灣華語文學習中心交流會。

林暉程表示，洛杉磯台美商會2021年團隊在過去一年的努力和成績，值得肯定。台美商會互助合作，服務人群，無論是融合族群，拉近台美企業與主流社會的距離，為台美人的社會地位發聲所做各項工作相當到位，包括協助1000萬個口罩 和1000萬個愛心口罩捐贈活動，台美企業生意走進校園和社區，讓主流社會認識台美人在美國社會是一股良善的力量，在協助政府推動防疫外交和草根外交也扮演舉足輕重的角色。

洛杉磯台美商會11日舉辦2021年會員大會，上百位台美企業主管和社區代表歡聚一堂，分享疫情期間的挑戰和機遇。（記者楊青／攝影）

疫情持續20個月，各行各業遭受重創。林暉程表示，台美人在經濟好的時候不冒進，不輕易做高槓桿的操作，疫情期間更是堅韌不拔，加上協力與互助，所以很多台美人企業在疫情中揚長避短，在低潮中繼續茁壯，許多企業都有不凡表現，尤其是旅館方面，雖然遊客減少，但不少台美人的酒店仍然以獨到的經營方式，闖過難關。他期望台美商會2022年團隊繼續為台美人社區福祉奉獻心力。

台美商會會長劉雅薇總結了過去一年的工作時表示，疫情期間雖然經歷了長期的隔離，但商會一直依靠每月面對面的會議和實體活動來保持聯繫，商會繼續運作和活動，這是一項艱巨的工作，因爲理事會成員從30歲到80多歲成員組。今年3月陸續接種疫苗之後，台美商會的活動更快拓展，包括台美商會向南加州的學校和非盈利組織捐助了50多萬個口罩，成爲大洛杉磯地區抵禦新冠疫情的組成部分。

劉雅薇表示，疫情期間，台美商會還成立了企業推廣委員會幫助會員企業，通過利用商會社交媒體資源如臉書、網站和Youtube等多種形式，幫助企業推展產品和服務，吸收更多的客戶。與此同時，台美商會會務也進行了轉型，所有的檔案資料數位化，並利用科技運作節省會議時間和人力，這些變化都將幫助商會創造機會，建立對内對外聯繫。

當天的活動氣氛熱烈。皇佳商業銀行、台一實業有限公司、Pacific Heritage Home Fashion Inc. 、京晨科技股份有限公司、陽光工業股份有限公司、加州陽傘等多家企業為當天的活動捐助了大批禮物，其樂融融。

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