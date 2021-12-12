慶祝澳門回歸22年 洛杉磯僑胞聖誕聯歡會

「慶祝澳門回歸22周年暨聖誕聯歡宴會」洋溢節日歡樂。（主辦單位提供）

由洛杉磯 華人華僑聯誼會與美國港澳之友會主辦的「慶祝澳門 回歸22周年暨聖誕聯歡宴會」，日前在華埠 金龍酒家舉行，200多海外僑胞展示心繫祖籍國的思鄉情懷。

港澳之友會會長陳燦培致詞時表示，歡迎大家到華埠慶祝澳門回歸22周年及預祝聖誕佳節。華埠有眾多餐館及美食，又有價廉物美的購物商場，歡迎大家常到華埠消費，振興華埠經濟。

美僑聯主席關健榮致詞表示，本月20日就是澳門回歸22周年紀念日，這是一喜；25日是聖誕節，這又是一喜。洛杉磯老僑歡聚一堂，迎接這雙喜臨門的日子；他代表該會向大家提前送上節日的祝福，並提醒大家繼續防疫，慎防新出現的奧密克戎 (Omicron) 變異病毒，才能歡樂健康地迎接聖誕佳節及元旦來臨。

美僑聯創會主席馬樹榮扼要介紹了澳門回歸的歷史， 他表示，1999年12月20日，澳門在經過葡萄牙殖民統治442年後回歸祖國的懷抱，成立了澳門特別行政區，在「一國兩制」的環境下，經濟蓬勃發展，百姓安居樂業，並從2008年開始推出「現金分享計畫」，還富於民，每年向當地居民派發現金抗擊通膨，該計畫至今從未中斷成為佳話，備受其他城市民眾羡慕。

港澳之友會主席蔣郭慧珍致答謝詞表示，澳門回歸22年來和祖國一起發展成長的喜人成就，她代表該會祝願澳門的未來更加美好，祖國更加繁榮富強，人民生活質素日益提高，大家耶誕節快樂。

晚宴期間，娛樂節目相當豐富，第一次在華埠出現聖誕老人由陳燦培及李健民夫人扮演的「紅鼻鹿」陪同出場，舞者王憲則扮演「聖誕樹」；聖誕老人為大家送上大紅包，「聖誕樹」在舞池中央伴隨著聖誕樂曲翩翩起舞，「紅鼻鹿」也在一旁蹦蹦跳跳，逗得大家捧腹大笑。

萃勝工商會李妹湘為大家演唱了澳門回歸主題曲《七子之歌》，此外，更有芭蕾舞、魔術、雜技、舞蹈等節目，令會場洋溢著節日歡樂。