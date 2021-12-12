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星光加持 西好萊塢變身高檔大麻集散地

編譯組／綜合報導 
西好萊塢市（West Hollywood）結合明星奧援，計畫成為美國大麻高端消費的集散地。 (西好萊塢市府網頁)
西好萊塢市（West Hollywood）結合明星奧援，計畫成為美國大麻高端消費的集散地。 (西好萊塢市府網頁)

洛杉磯縣西好萊塢市（West Hollywood）向來走在潮流前端。加州2016年允許大麻休閒使用後，現在的西好萊塢已經儼然是加州的阿姆斯特丹，結合明星奧援，成為美國大麻高端消費的集散地。 

洛杉磯時報報導，西好萊塢目前已有六間合法大麻菸館，目前的人口比為每5959人一間菸館，遠高於洛杉磯市的1萬8528人一間。西好萊塢未來還可能核發多達40張大麻販賣許可，這讓它的暱稱Emerald Village不脛而走。 

加上饒舌歌手Jay-Z、演員Patricia Arquette與Woody Harrelson，以及喜劇演員Bill Maher的參與，大麻業推動者Scott Schmidt說，大家或許不會因為其他原因來到西好萊塢，但有了這些明星加持西好萊塢就引人注目的多了。 

Jay-Z支持的大麻業者The Parent Co.最近買下西好萊塢菸館Calma；Patricia Arquette投資的大麻俱樂部即將開張，影星Woody Harrelson與Bill Maher支持的零售與俱樂部正在興建。但明星不是唯一的推手。 

熟知西好萊塢社區與法律事務的John Leonard說，排隊競爭執照的人比比皆是，2018年的八張執照就有超過300份申請書。而且按市長Lauren Meister的說法，市民對大麻菸館一點都不反感，大概是因為西好萊塢人總是有點前衛。 

其他店家也樂觀其成，希望高檔大麻消費能夠帶動相關消費。類似離Santa Monica Boulevard不遠的三樓建物，裡面就是大麻菸館Artist Tree，左右分別是家銀行與三明治店。 

Artist Tree看起來像藝廊，實際的前身也是藝廊，但經過改裝後，變成人們可以邊哈草，邊放鬆，邊看展品的地方。除了藝術品外，還提供850多項大麻相關產品，包括精油、食品、菸斗，甚至大麻盆栽。 

正如同Artist Tree一般，西好萊塢的大麻菸館正在走向精品路線。西好萊塢商會會長Genevieve Morrill說，新式的大麻菸館，才能融合進當地時尚餐廳與潮流精品店，且不僅於此，還能成為LGBTQ社群與其他藝文活動的場所。 

當然，「加州阿姆斯特丹」的背後，當然少不了經濟考量。加州在2020會計年度自大麻業收了8億1700萬元稅收，比前一年增加55%。合法種植、販售執照達到1萬2169張，兩倍於2019年秋季的5715張。單是西好萊塢一地，大麻業就能創造220萬元稅收，未來執照達到40張時，稅收可能大增至600萬元。

大麻 好萊塢 加州

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