我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大突破…阿桑吉可引渡美受審 不押入重刑犯監獄

日擬與美同步調 不派部長級官員出席北京冬奧

西聖谷商業街改造 居民獻巧思 關注使用者身心健康

記者王珂／蒙特利公園市報導
第三組在重新構想大西洋大道和嘉惠爾街。 （主辦方提供）
第三組在重新構想大西洋大道和嘉惠爾街。 （主辦方提供）

「亞太裔前進運動」 (APIFM) 日前舉行蒙特利公園市和阿罕布拉市商業街重新構想設計座談會，讓社區居民重新設計和分享聖蓋博谷的兩條主要商業街：大西洋大道和嘉惠爾街（Atlantic Blvd and Garfield Ave）。

研討會參與者包括韓裔、華裔、馬來西亞裔、南亞裔、拉丁裔和歐裔等，年齡從四歲到80歲不等，對城市規劃的瞭解多少不一，但每人都積極的參與並分享他們對重新設計街道的願景和需求。

活動中每人都獲得一些材料和一張建築用紙完成模型，還分享最喜歡的戶外活動，包括：阿罕布拉市最喜歡的Almansor Park、在街道上散步，住在綠野、樹林或開闊的綠地附近，在充滿陽光的天氣和父母一起踢足球，和小夥伴一起騎自行車，在圖書館裏找到中文書籍等。

團隊成員的不同背景、經驗和觀點融合在一起，分享彼此的願望和故事，本身就是一種治癒，參與者在相互徵求意見的過程中想法相互碰撞，通過互動體現多種價值觀。

從大家的分享中，找到他們的核心需求：1、社交需求：需要家人、朋友和社區同伴。2、感受需求：能感到安全、溫暖、快樂，擁有空間和探索。3、地點需求：要涉足戶外、探索自然和在公園漫步。

參與者之後被分為四個團隊，重新構想大西洋大道和嘉惠爾街，共同完成街道改造，有的團隊專注於改善現有條件，有的則專注於大的創新。

第一組的改造要求，給行人提供更多的步行空間和燈光、夜間公園裏和周圍街道光線要亮一些，提供充足的公共座位和浴室，提供大量飲水機，把人行橫道設計的更加藝術化，來幫助行人享受步行。

第二組要求，在10號公路下改造自行車道，保護自行車道和車道之間的安全性，街道兩邊種植植物美化環境，發展社區花園並隨時向公眾開放。

第三組要求，新建寬敞的專用自行車道和滑冰道，安全的居民步行場所，適合家庭休閒的區域，比如書店和其他小型企業，更安全專門步行場所，更多以人而不是以汽車為中心的基礎設施。

第四組要求，利用公園或戶外空間設立道路飲食點，建立行人通過高速公路的更安全區域，優先考慮行人安全，使市中心和偏遠地區的交通連接更加高效等。

參與者中，來自同一家庭的六歲和三歲男孩也建造自己的模型，在兒童視角下，城市周圍是大自然綠色的植物，角落裏有野生動物區，馬路上有綠樹成蔭的自行車道和照亮人行道的LED燈。

第四組在重新構想大西洋大道和嘉惠爾街。 （主辦方提供）
第四組在重新構想大西洋大道和嘉惠爾街。 （主辦方提供）
第二組在重新構想大西洋大道和嘉惠爾街。 （主辦方提供）
第二組在重新構想大西洋大道和嘉惠爾街。 （主辦方提供）
第一組在重新構想大西洋大道和嘉惠爾街 。（主辦方提供）
第一組在重新構想大西洋大道和嘉惠爾街 。（主辦方提供）

亞裔 阿罕布拉 韓裔

上一則

南加華人聚居城市多地水管被盜 商家維修花費近萬元

下一則

房客種植大麻 會對你的房產造成巨大損失

延伸閱讀

反對3華社建遊民所 華裔嗆歧視 擬15日市政廳抗議

反對3華社建遊民所 華裔嗆歧視 擬15日市政廳抗議
法拉盛首個遊民所 社服局證實蓋在39大道 估2024年開放

法拉盛首個遊民所 社服局證實蓋在39大道 估2024年開放
華府馬州聯手打擊不清醒駕駛 嚴抓酒駕、藥駕

華府馬州聯手打擊不清醒駕駛 嚴抓酒駕、藥駕
8大道遊民收容所鑽地 華人憂將動工

8大道遊民收容所鑽地 華人憂將動工
穿梭200迷你地標 紐約植物園假日火車秀 今年有新亮點

穿梭200迷你地標 紐約植物園假日火車秀 今年有新亮點
打砸搶蔓延至南加 阿罕布拉市商家遭洗劫 視頻全都錄

打砸搶蔓延至南加 阿罕布拉市商家遭洗劫 視頻全都錄

熱門新聞

銀髮族開心領取退休金。（GettyImages）

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

2021-12-07 11:55
許家印的二公子許騰鶴名下的房產減價出售。（取自Realtor網站）

許家印二公子洛杉磯豪宅大減價 似為恆大套現　

2021-12-03 16:15
現金買房要通報，房價受影響？（Pixel）

世說新聞／現金買房要通報 房市慘了？

2021-12-07 21:22
許家印的二公子許騰鶴名下的房產減價出售。（取自Realtor網站）

救急 許家印公子降價賣豪宅

2021-12-05 02:20
南加兩名華女涉嫌非法情色交易被捕。（警方提供）

南加內陸兩華女涉情色交易被拘

2021-12-05 17:46
洛杉磯市長賈西堤（右起）、警長摩爾呼籲檢討零保釋政策把犯人關進監獄裡。（KTLA）

洛杉磯逮捕14名團夥快閃搶劫嫌犯但全部零保釋

2021-12-03 14:42

超人氣

更多 >
英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜
老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元
遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入

遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入
涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身
紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效