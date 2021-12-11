西聖谷商業街改造 居民獻巧思 關注使用者身心健康

第三組在重新構想大西洋大道和嘉惠爾街。 （主辦方提供）

「亞太裔前進運動」 (APIFM) 日前舉行蒙特利公園市和阿罕布拉 市商業街重新構想設計座談會，讓社區居民重新設計和分享聖蓋博谷的兩條主要商業街：大西洋大道和嘉惠爾街（Atlantic Blvd and Garfield Ave）。

研討會參與者包括韓裔 、華裔、馬來西亞裔 、南亞裔、拉丁裔和歐裔等，年齡從四歲到80歲不等，對城市規劃的瞭解多少不一，但每人都積極的參與並分享他們對重新設計街道的願景和需求。

活動中每人都獲得一些材料和一張建築用紙完成模型，還分享最喜歡的戶外活動，包括：阿罕布拉市最喜歡的Almansor Park、在街道上散步，住在綠野、樹林或開闊的綠地附近，在充滿陽光的天氣和父母一起踢足球，和小夥伴一起騎自行車，在圖書館裏找到中文書籍等。

團隊成員的不同背景、經驗和觀點融合在一起，分享彼此的願望和故事，本身就是一種治癒，參與者在相互徵求意見的過程中想法相互碰撞，通過互動體現多種價值觀。

從大家的分享中，找到他們的核心需求：1、社交需求：需要家人、朋友和社區同伴。2、感受需求：能感到安全、溫暖、快樂，擁有空間和探索。3、地點需求：要涉足戶外、探索自然和在公園漫步。

參與者之後被分為四個團隊，重新構想大西洋大道和嘉惠爾街，共同完成街道改造，有的團隊專注於改善現有條件，有的則專注於大的創新。

第一組的改造要求，給行人提供更多的步行空間和燈光、夜間公園裏和周圍街道光線要亮一些，提供充足的公共座位和浴室，提供大量飲水機，把人行橫道設計的更加藝術化，來幫助行人享受步行。

第二組要求，在10號公路下改造自行車道，保護自行車道和車道之間的安全性，街道兩邊種植植物美化環境，發展社區花園並隨時向公眾開放。

第三組要求，新建寬敞的專用自行車道和滑冰道，安全的居民步行場所，適合家庭休閒的區域，比如書店和其他小型企業，更安全專門步行場所，更多以人而不是以汽車為中心的基礎設施。

第四組要求，利用公園或戶外空間設立道路飲食點，建立行人通過高速公路的更安全區域，優先考慮行人安全，使市中心和偏遠地區的交通連接更加高效等。

參與者中，來自同一家庭的六歲和三歲男孩也建造自己的模型，在兒童視角下，城市周圍是大自然綠色的植物，角落裏有野生動物區，馬路上有綠樹成蔭的自行車道和照亮人行道的LED燈。