洛杉磯機場警局新總部啟用 綠能建築斥資2.16億

總部大樓面積16萬平方呎，供APD的1100名警察和行政員工使用。（機場提供）

洛杉磯機場警察 局 (APD)建成了擁有最先進技術的新中央總部，並於9日正式啟用，該工程耗資2.16億元，將在未來幾十年促進跨部門協作和創新。

洛杉磯市市長賈西提 (Eric Garcetti) 主持開幕儀式。新設施將洛杉磯國際機場 (LAX ) 相隔六哩的八座獨立建築物的警察部門整合在一起，使用最新技術和工具將這些業務整合到一個地點，將改善在洛杉磯機場和范奈斯機場（VNY）眾多執法實體之間的溝通和協調。

賈西提表示，LAX是迎接來自世界各地旅客的地方，政府有責任確保旅客安全。這個最先進的機場警局總部將確保機場滿足21世紀旅行需求，並為數百萬乘客提供無縫的世界級體驗。

總部大樓面積16萬平方呎，擁有960個停車位和一系列新的室內和室外功能空間，供APD的1100名警察和行政員工使用。總部大樓共有三層，包括指揮人員辦公室、簡報室、教室、體育館和更衣室、車隊服務和K-9 設施。一個多用途的房間將可供公眾使用。大樓設有運營辦公室、支持服務辦公室、國土安全與情報辦公室、緊急服務部門、交通與安全小組、炸彈處理部門和 K-9 部門。大樓位於Westchester Parkway 和 Loyola Boulevard 的東北角，佔地12英畝。

洛杉磯縣縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）、機場專員委員會副主席 Valeria Velasco、洛杉磯世界機場 (LAWA) 首席執行官 Justin Erbacci、洛杉磯機場警察局局長 Cecil W. Rhambo, Jr等人一起參加開幕儀式。

洛杉磯機場警察局局長Cecil W. Rhambo Jr.表示，他最近聽到很多關於這個新大樓會如何改變LAX警力的評價，集中在一個設施將提高協調調動的能力，並進一步改善服務和保護旅客的方式。

大樓包括許多可持續性特徵，例如用於未來循環水使用的雙管道，和安裝在總部大樓上最大尺寸的太陽能系統。停車場包括33個電車充電器，該設施的設計符合美國綠色建築委員會的能源與環境設計領導 (LEED) 銀級認證。