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全美最擁堵高速路段 洛杉磯有4條

洛杉磯訊
全美最擁堵高速路段，洛杉磯有四條。（Pexels）
全美最擁堵高速路段，洛杉磯有四條。（Pexels）

即使2021年因為疫情洛杉磯的交通改善很多，但8日出爐的一項調查顯示，在2021年全美最堵的25條公路中，洛杉磯有四條上榜，且洛杉磯5號高速路某路段攀升榜首，成為全美2021年最擁堵的高速路段。

根據交通分析公司INRIX的調查，全美最繁忙的高速路段為洛杉磯5號公路Euclid Avenue和605公路之間路段，在下午4時，該路段最多可堵22分鐘，每位司機平均一年花費89小時在該路段。

此外，洛杉磯10號東向公路的Washington Blvd和110高速路之間路段，在全美排第十名最繁忙高速路。下午4時最堵時可堵車14分鐘，每位司機平均一年花費55小時在該路段。

另外「榜上有名」的洛杉磯高速路段，包括405北向高速路段Santa Monica Blvd和Villa Vista Blvd之間的路段，排全美第11名繁忙路段。下午4時最堵時可堵車13分鐘，每位司機平均一年花費54小時在該路段。

洛杉磯101號南向高速路Santa Monica Blvd和Alvarado Street之間路段，排在全美第14名繁忙路段。下午4時最堵時可堵車13分鐘，每位司機平均一年花費51小時在該路段。

這項調查顯示，洛杉磯2021年成為全美最擁堵城市第六名。洛杉磯人因交通擁堵一年平均花費62小時，相當於968元。

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