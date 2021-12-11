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U視頻講座 專家今上線談省稅理財

本報訊
楊逸凡會計師。（本報檔案照）
楊逸凡會計師。（本報檔案照）

研討拜登政府新稅改計劃，對企業和個人的影響，以及年底前你還需要做什麼，才能達到省稅目的？世界日報12月11日(星期六)下午舉行兩場「2021稅務理財線上講座」，不需報名，歡迎點擊YouTube世界日報U視頻免費聽講。

第一場下午 1時， 會計師顧衍時／楊逸凡主講「美國的政經現狀及稅改配合，拜登政府新稅及年底稅務規劃」，站在政經的層面來看待稅務改變，或者站在稅務的角度來分析對經濟的影響，有助於民眾較客觀和全面地了解美國現狀和未來走向。楊逸凡會計師則將對拜登已經通過的稅法進行分析，或可能通過的稅法予客觀預測，側重於年底如何善用現有稅法和可能新法，對企業和個人的總體規劃將有助益。U視頻缐上講座鏈結：https://youtu.be/0OoG2klu_Vc

顧衍時會計師。（本報檔案照）
顧衍時會計師。（本報檔案照）

第二場下午1時46分 楊光明會計師主講「如何創造被動式永續收入及做好資本利得稅省稅規劃」，重點包括：1. 美國將來需要至少1.75兆龐大稅金進行基礎建設及社安支出，IRS 被賦予查帳徵稅之任務。你是否已成為拜登富人稅的對象、以及IRS未來主要查帳目標，有何破解之法。2. 海內外資產超過600萬者，未來數年有可能面對新遺產稅，你的遺產及資產保護規劃（Asset Protection) 做好了嗎？3.如何創造被動式永續收入(Passive Income) 、以及如何做 Capital Gain( 資本利得稅)省稅規劃？。 讀者可上網免費觀看，U視頻缐上講座鏈結：https://youtu.be/qCMa4hmJinE

楊光明會計師。（本報檔案照）
楊光明會計師。（本報檔案照）

拜登 世界日報 IRS

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